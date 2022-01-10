США та Росія завершили переговори щодо безпеки у Женеві

Зустріч тривала понад 7 годин. За цей час сторони переривалися лише на короткий ланч.

У Женеві завершилися переговори щодо гарантій безпеки, ядерного озброєння між представниками Сполучених Штатів та Росією. Про це в понеділок, 10 січня, повідомляє російське агентство "РІА Новини" з посиланням на постійне представництво США при місцевому відділенні Організації Об'єднаних Націй (ООН).

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За даними журналістів, зустріч проходила за зачиненими дверима і тривала близько 7,5 годин. Сторони переговорів переривалися на короткий ланч.

На цій зустрічі російську делегацію очолили заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник голови Міністерства оборони Олександр Фомін. Американською делегацією керувала заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Нагадаємо, 9 січня у столиці Швейцарії відбулася робоча вечеря, після якої Рябков назвав розмову з американською стороною "складною, але діловою". У свою чергу Шерман на зустрічі заявила, що США вітатимуть прогрес у врегулюванні конфліктів за допомогою дипломатії.

Переговори щодо гарантій безпеки та ситуації навколо України пройдуть у три етапи. Після сьогоднішньої зустрічі 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Росія-НАТО, а 13 січня у Відні представники Кремля проведуть переговори з ОБСЄ, де також представлені і Сполучені Штати.

У грудні 2021 року РФ запропонувала НАТО та США проєкт договору про безпеку, у якому, зокрема, йшлося про вимогу Кремля виключити можливість включення України до складу Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що право для кожної країни самостійно обирати свій шлях і союзи є "основним принципом" і організація в цьому питанні "не піде на компроміс".