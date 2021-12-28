У Білому домі назвали дату переговорів із Росією щодо України

Загалом у січні представники Кремля візьмуть участь у трьох зустрічах, які також будуть присвячені контролю за ядерним озброєнням і безпеці в Європі.

США та Росія проведуть переговори щодо контролю за ядерним озброєнням і ситуації навколо України 10 січня. Про це з посиланням на представника Білого дому з питань національної безпеки повідомляє агентство AFP.

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"Сполучені Штати з нетерпінням чекають на можливість співпрацювати з Росією", — заявив співрозмовник журналістів.

Очікується, що представники Росії та НАТО зустрінуться 12 січня. Після цього, 13 січня, Кремль проведе зустріч із регіональною організацією безпеки ОБСЄ, до якої входять і США.

Нагадаємо, раніше російська сторона запропонувала НАТО й США проєкт договору про безпеку, в якому відображено вимогу Кремля виключити приєднання України до Альянсу та розповсюдження ядерної зброї. У свою чергу глава делегації на переговори у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєнням Костянтин Гаврилов пригрозив НАТО "військовою відповіддю", якщо організація відмовиться від переговорів.

Тим часом РФ продовжує стягувати свої війська до українського кордону. За даними американської розвідки, держава-агресор готує вторгнення в Україну відразу за декількома напрямками, для цього можуть бути задіяні 175 тисяч військовослужбовців.

27 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу можуть спровокувати "маленьку війну" в Україні, щоб запровадити щодо Кремля "чергові санкції" та придушити його "конкурентні здібності".