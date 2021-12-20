"Буде військова відповідь": у РФ погрожують наслідками для НАТО в разі відмови від переговорів

За словами голови делегації РФ із питань військової безпеки Костянтина Гаврилова, Альянс має вжити конкретних політичних дій.

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що НАТО отримає військову відповідь, якщо не захоче йти на переговори. Про це повідомляє РІА “Новости”.

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За словами Гаврилова, американцям "хочуть вони цього чи ні" доведеться обговорювати російські пропозиції.

"Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу та міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива — це військово-технічна та військова відповіді Росії", — заявив Гаврилов.

Раніше в Росії запропонували взаємні гарантії безпеки, у яких ідеться про виключення можливості розширення НАТО. Усього пропонується 11 вимог, включаючи виключення поширення ядерної зброї, взаємне не використання території інших країн для нападу на РФ чи США, а також відмову від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що треба сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого сценарію вторгнення РФ до України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що вступ України до НАТО є загрозою для Росії, а також "дуже поганою новиною".