"Потрібно готуватися до гіршого", — голова дипломатії ЄС про вторгнення РФ в Україну

За словами єврочиновника, Євросоюз має переконати Москву в тому, що подальша агресія проти Києва призведе до серйозних економічних наслідків.

Євросоюз на тлі можливого вторгнення РФ в Україну має сподіватися на краще та готуватися до гіршого. Про це у своїй колонці написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Єврочиновник визнав, що одних заяв про стримування російської агресії мало, і Брюссель має донести до Москви думку про те, що початок широкомасштабних бойових дій проти України призведе до серйозних економічних наслідків для Росії.

Як зазначив Жозеп Боррель у своїй колонці, Євросоюз не знає кінцевих намірів Кремля, за винятком того, що РФ намагається послабити Київ.

"Ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого. Ми не можемо виключити бажання Росії використати цю кризу як важіль для досягнення заявленої мети щодо зміни структури безпеки в Європі, також виключивши європейців з обговорень. Але ми знаємо, що наші американські союзники в цю пастку не потраплять", — додав голова дипломатії ЄС.

Жозеп Боррель також закликав своїх колег продовжити економічні санкції щодо РФ для застереження Кремля від повномасштабного вторгнення на територію України.

Зазначимо, 17 грудня Північноатлантичний Альянс опублікував заяву, у якій застеріг Росію від подальшої агресії щодо України. У НАТО наголосили, що Кремль не має права втручатися в питання, що стосуються членства Києва, і попередили, що Альянс рішуче реагуватиме на погіршення безпеки.

На тлі заяв ЄС та НАТО Росія продовжує перекидати свої війська до прикордонних з Україною районів.