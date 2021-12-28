В Белом доме назвали дату переговоров с Россией об Украине

Всего в январе представители Кремля примут участие в трех встречах, которые будут также посвящены контролю за ядерным вооружением и безопасности в Европе.

США и Россия проведут переговоры по поводу контроля за ядерным вооружением и ситуации вокруг Украины 10 января. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщает агентство AFP.

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"Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности сотрудничать с Россией", — заявил собеседник журналистов.

Ожидается, что представители России и НАТО встретятся 12 января. После этого, 13 января, Кремль проведет встречу с региональной организацией безопасности ОБСЕ, в которую входят и США.

Напомним, ранее российская сторона предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором отражено требование Кремля исключить присоединение Украины к Альянсу и распространение ядерного оружия. В свою очередь глава делегации на переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов пригрозил НАТО "военным ответом", если организация откажется от переговоров.

Тем временем РФ продолжает стягивать свои войска к украинской границе. По данным американской разведки, государство-агрессор готовит вторжение в Украину сразу по нескольким направлениям, для этого могут быть задействованы 175 тысяч военнослужащих.

27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада могут спровоцировать "маленькую войнушку" в Украине, чтобы ввести в отношении Кремля "очередные санкции" и подавить его "конкурентные способности".