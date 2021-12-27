Запад планирует "маленькую войнушку" в Украине, — Лавров (видео)

Глава российского МИДа считает, что руководство западных стран "накачивает" Украину вооружением. По его мнению, наша страна уже получила оружия на $2,5 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что именно страны Запада могут спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в этом Кремль. Об этом заявил в эфире программы "Соловьев Live".

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"Это хамство — выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", — заявил Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Российский министр считает, что руководство западных стран "накачивает" Украину вооружениями. По его оценкам, начиная с 2014 года Киев получил от Запада боеприпасов и систем, в т.ч. ударных, на сумму 2,5 млрд долларов.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", — заявил Лавров.

По его мнению, Евросоюз призывает ввести превентивные санкции против РФ, которые могут быть сняты, если полномасштабного конфликта в Украине удастся избежать: "это ж понятно, что никогда никто не снимет".

Также Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению земель, оказавшихся бесхозными после исчезновения Варшавского договора и распада СССР. Дипломат заявляет, что Россия не может оставаться безразличной, когда НАТО "замахнулись на порог нашего дома".

По его словам, Россия не выдвигает ультиматумов, однако обсуждение гарантий безопасности нельзя вести бесконечно.

В свою очередь, Владимир Соловьев — интервьюер Лаврова — процитировал Майкла Макфола, бывшего американского посла в РФ. Он перечислил требования, которые Запад предъявляет России.

Причем в этой непрямой цитате возвращение Крыма упоминалось через запятую с выводом войск из Донбасса, то есть российский пропагандист как бы и неформально признает, что войска РФ все же присутствуют на Востоке Украины.

"Разнообразные люди еще недавно бывшие во власти, типа Мак-Фола, который, правда, перепутал: его назначили послом в РФ, а он был послом на "Эхо Москвы"… Отсюда такая неэффективность его деятельности. Он говорит, что вообще надо потребовать, чтобы Россия вернула Крым, убралась из Донбасса… ну, условно говоря, Навального на царствование, и страну — разделить".

То есть "убраться" российским войскам из Донбасса равносильно разделению РФ. При этом официальная позиция РФ все же сводится к тому, что "их там нет".

Ранее Фокус сообщал, что журналисты подсчитали примерную численность войск РФ на Донбассе. В 2019 году Россия поставила в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тысячи тонн продуктов для военнослужащих. Эти поставки были сопряжены со взяточничеством. А в тексте решения суда Ростова-на-Дону несколько раз упоминалось о поставках продуктов из РФ для российских войск. Сообщалось об объеме продовольствия, который получают российские военные на Донбассе.

Журналисты подсчитали, что если разделить 92 тонны продуктов, которые РФ ежедневно поставляет на Донбасс, на вес одного армейского пайка (3,5 кг), получится, что на Востоке Украины дислоцировано не менее 26 тыс. российских военнослужащих.

Напомним, что президент Чечни Рамзан Кадыров во время недавней пресс-конференции заявил, что "присоединил" бы Украину к своей республике, будь он президентом РФ. Кадыров говорит о готовности направить военных из Чечни в Украину.