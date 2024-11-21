Вагітним українкам дозволили розривати шлюб: у ВР назвали основні причини

Відтепер підставою для розірвання шлюбу під час вагітності та протягом одного року після народження дитини є не лише вчинення кримінального правопорушення, але й скоєння домашнього насильства.

В Україні Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону № 10249, яким було розширено перелік підстав для розірвання шлюбу під час вагітності жінки та протягом одного року після народження дитини. Про це йдеться у законопроєкті.

Відтепер підставою для розірвання шлюбу під час вагітності та протягом одного року після народження дитини є не лише вчинення кримінального правопорушення, але й скоєння домашнього насильства. Документом внесено зміни у статтю 110 Сімейного кодексу.

"Дана поправка пропонується для усунення різночитань щодо того, про який саме варіант домашнього насильства йде мова, уточнити на законодавчому рівні, що підставою для подання позову про розірвання шлюбу є вчинення одним із подружжя домашнього насильства в розумінні Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Адже саме вказаний Закон України дає чітке визначення поняття протиправної поведінки, яка містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого з подружжя, дитини або іншого члена сім’ї", — йдеться в документі.

Варто зазначити, що таке насильство не обов’язково має бути скоєне щодо дитини чи когось з подружжя. Воно може бути скоєне щодо іншого члена сім’ї.

Нагадаємо, що в Україні пропонують збільшити в кілька разів штрафи за поширені порушення ПДР. Новий законопроєкт посилює відповідальність порушників-рецидивістів. Штрафи за повторні порушення ПДР можуть збільшити в 3-7 разів.