В Україні пропонують збільшити в кілька разів штрафи за поширені порушення ПДР

Новий законопроєкт посилює відповідальність порушників-рецидивістів. Штрафи за повторні порушення ПДР можуть збільшити в 3-7 разів.

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В Україні можуть суттєво зрости штрафи за систематичні порушення ПДР. Це пропонує проєкт закону №12172, який був спільно розроблений групою депутатів та МВС і нещодавно зареєстрований у Верховній Раді.

Один із ініціаторів законопроєкту народний депутат Олександр Горенюк пояснив, що передбачається посилений механізм покарання порушників-рецидивістів. Його вирішили запропонувати тому, що запровадження штрафних балів (вони також покликані боротися з систематичними порушеннями ПДР) є досить тривалим процесом.

Законопроєкт посилить відповідальність за такі порушення ПДР:

порушення правил проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах;

проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду.

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Штраф за перше подібне порушення залишиться незмінним – 340 гривень за порушення правил поїзду пішохідних переходів і 510 гривень – за інші вищенаведені порушення.

Утім, у випадку вчинення такого порушення ПДР повторно протягом року сума штрафу зросте до 1020 гривень. Третє порушення за рік – це вже штраф у 2550 гривень та позбавлення водійських прав на період від 6 місяців до 1 року. Таким чином автори законопроєкту планують добитися зменшення кількості смертельних ДТП.

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