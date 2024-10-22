Найдорожча ДТП року: в Африці зіткнулися два Bugatti Chiron (відео)

Один із водіїв Bugatti Chiron порушив правила обгону, що призвело до аварії. У ДТП ніхто не постраждав, проте дорогі суперкари зазнали ушкоджень і потребують ремонту.

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Аварією закінчився автопробіг власників Bugatti в Марокко. У ДТП постраждали два суперкари Bugatti Chiron та вантажівка. Відео інциденту опублікував у Youtube користувач Tushar Kelshikar.

ДТП сталася на трасі між містами Танжер та Тетуан. На відео видно, що колона Bugatti намагається обігнати вантажівку по зустрічній смузі. Водій сріблястого Bugatti Chiron Supersport вирішив порушити ПДР та обігнати одночасно і вантажне авто, й інший Chiron у лімітованій версії Pur Sport.

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У результаті, два суперкари зіткнулися і зачепили вантажівку, яка злетіла з дороги та перевернулася. Bugatti Chiron Supersport занесло і він опинився в кюветі. У нього пошкоджена передня частина.

Інший суперкар отримав лише подряпини на кузові. На щастя, в ДТП ніхто серйозно не постраждав.

Bugatti Chiron Pur Sport Фото: Bugatti Bugatti Chiron Supersport Фото: Bugatti

Загальна вартість пошкоджених авто становить приблизно 9 мільйонів доларів. Суперкар Bugatti Chiron Pur Sport коштує $5 мільйонів. Це полегшена трекова версія моделі зі спортивною підвіскою. Таких купе із 8,0-літровим 1500-сильним W16 виготовили 60.

Bugatti Chiron Supersport розійшовся накладом у 110 екземплярів вартістю 3,9 млн доларів. Він вирізняється оптимізованою аеродинамікою та потужнішим W16 на 1600 сил. Суперкар здатен розвинути 440 км/год.

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