У всьому винен телефон: колекційний спорткар Jaguar розбили в безглуздій ДТП (відео)

Рідкісний спорткар Jaguar XK120 — найшвидше авто свого часу, здатне розвинути 213 км/год. Зараз вартість таких авто сягає 100-200 тис. доларів.

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Спортивний Jaguar XK120 став жертвою ДТП. Вінтажний автомобіль 50-х років зазнав серйозних ушкоджень. Відео інциденту опублікував у соцмережі Х користувач PicturesFoIder.

Аварія сталася в австрійських Альпах. Кабріолет Jaguar XK120 тестували перед участю в ралі історичних авто Mille Miglia Warm-Up.

На сільській дорозі поблизу Ельсбетена в Jaguar XK120 врізався Opel Insignia. Його власниця, 23-річна громадянка Угорщини, зізналася, що відволіклася на мобільний телефон.

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Зіткнення відбулося на досить великій швидкості, проте, на щастя, в ДТП ніхто серйозно постраждав. Водій Jaguar XK120 розбив лице, проте його травми виявилися неважкими.

А от спорткар Jaguar XK120 зазнав суттєвих ушкоджень. Його передня частина майже повністю знищена. Відновлення авто буде тривалим і недешевим.

Jaguar XK120 дуже ціниться колекціонерами Фото: Jaguar

Утім, від ремонту авто ніхто не відмовиться, адже Jaguar XK120 – цінна колекційна модель. Вартість цих спорткарів сягає 100 000 доларів, а рідкісні версії моделі можуть коштувати понад 200 000 доларів.

Jaguar XK120 був найшвидшим авто свого часу. У 1949 році він установив світовий рекорд швидкості – 213 км/год. Спорткар комплектували 3,4-літровими шістками потужністю 160-180 к. с.

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