Во всем виноват телефон: коллекционный спорткар Jaguar разбили в нелепом ДТП (видео)

Редкий спорткар Jaguar XK120 — самое быстрое авто своего времени, способное развить 213 км/ч. Сейчас стоимость таких авто достигает 100-200 тыс. долларов.

Related video

Спортивный Jaguar XK120 стал жертвой ДТП. Винтажный автомобиль 50-х годов получил серьезные повреждения. Видео инцидента опубликовал в соцсети Х пользователь PicturesFoIder.

Авария произошла в австрийских Альпах. Кабриолет Jaguar XK120 тестировали перед участием в ралли исторических авто Mille Miglia Warm-Up.

На сельской дороге вблизи Эльсбетена в Jaguar XK120 врезался Opel Insignia. Его владелица, 23-летняя гражданка Венгрии, призналась, что отвлеклась на мобильный телефон.

Важно

Разбитый раритет: в Киеве попал в ДТП спорткар Chevrolet Corvette (фото)

Столкновение произошло на довольно большой скорости, однако, к счастью, в ДТП никто серьезно пострадал. Водитель Jaguar XK120 разбил лицо, однако его травмы оказались нетяжелыми.

А вот спорткар Jaguar XK120 получил существенные повреждения. Его передняя часть почти полностью уничтожена. Восстановление авто будет длительным и недешевым.

Jaguar XK120 очень ценится коллекционерами Фото: Jaguar

Впрочем, от ремонта авто никто не откажется, ведь Jaguar XK120 — ценная коллекционная модель. Стоимость этих спорткаров достигает 100 000 долларов, а редкие версии модели могут стоить более 200 000 долларов.

Jaguar XK120 был самым быстрым авто своего времени. В 1949 году он установил мировой рекорд скорости — 213 км/ч. Спорткар комплектовался 3,4-литровыми шестерками мощностью 160-180 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что винтажный спорткар Lancia врезался в толпу зрителей на автошоу.

Также мы писали, что лимитированный суперкар Lamborghini сгорел на трассе.