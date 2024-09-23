Разбитый раритет: в Киеве попал в ДТП спорткар Chevrolet Corvette (фото)

Chevrolet Corvette C6 потерял управляемость в повороте и слетел с дороги. Спортивное авто сбило дерево, которое повредило его крышу.

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В ДТП в Киеве разбили Chevrolet Corvette. Культовый спорткар получил серьезные повреждения. Фото с места аварии опубликовали в Telegram-канале "Реальный Киев".

Сообщается, что ДТП имело место на улице Елены Телиги в Шевченковском районе. В повороте водитель Chevrolet Corvette не справился с управлением и авто занесло. Спорткар врезался в дерево, которое завалилось ему на крышу.

Спорткар получил серьезные повреждения Фото: Реальный Киев Один человек был госпитализирован Фото: Реальный Киев

В ДТП в Киеве пострадал один человек — его забрала скорая помощь. В Chevrolet Corvette серьезно повреждены крыша, задняя часть и двери багажника. Стоит отметить, что кузов авто изготовлен из спцеиального пластика.

Этот Chevrolet Corvette относится к шестому поколению модели. Такие спорткары выпускали с 2004 по 2013 год. Хотя всего собрали более 200 тысяч купе и кабриолетов, в Украине эта модель является раритетом, ведь большинство авто продали в США.

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Chevrolet Corvette C6 комплектовался двигателями V8 объемом 6,0 л (400 л.с.) и 6,2 л (430 и 630 л.с.) и 7,0 л (505 л.с.).

Кстати, недавно в США сгорел знаменитый лимитированный суперкар Lamborghini.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили заброшенную коллекцию Corvette.