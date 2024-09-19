Лимитированный суперкар Lamborghini сгорел дотла на трассе (фото, видео)

Изготовлено всего 618 заряженных купе Lamborghini Gallardo Superleggera. 530-сильный суперкар способен разогнаться до сотни за 3,8 с и развивать 315 км/ч.

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В США сгорел знаменитый суперкар Lamborghini Gallardo. Дорогостоящий автомобиль полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Инцидент произошел на хайвее вблизи города Риверсайд в Калифорнии. Во время движения из моторного отсека Lamborghini Gallardo повалил дым и вырвалось пламя.

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Водителю удалось быстро остановить суперкар Lamborghini и они с пассажиром покинули авто, не получив травм или ожогов. Пожарные прибыли достаточно быстро, однако на момент их приезда машина почти полностью выгорела. Она не подлежит восстановлению и будет утилизирована.

Суперкар полностью уничтожен

Судя по небольшому антикрылу на фото, сгорело лимитированное купе Lamborghini Gallardo Superleggera. В 2007-2008 годах изготовлено всего 618 таких авто стоимостью 270 000 евро.

Выпущено всего 618 купе Lamborghini Gallardo Superleggera Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Gallardo Superleggera — заряженная версия модели с 5,0-литровым 530-сильным V10 и уменьшенной на 100 кг (до 1330 кг) массой. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 315 км/ч.

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