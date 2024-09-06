Эксклюзивное 90-летнее авто за $2 миллиона сгорело на ровном месте (видео)

Выпущено всего несколько Hispano-Suiza J12 с заказным кузовом от ателье Vanvooren. Кабриолет оснащен огромным 9,4-литровым V12 на 220 сил и может развить 150 км/ч.

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В США сгорел раритетный кабриолет Hispano-Suiza J12 1934 года. Стоимость такого кабриолета составляет примерно 2 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал KION.

Винтажное авто серьезно пострадало Фото: скриншот / YouTube

Инцидент произошел в Калифорнии возле города Монтеррей. Hispano-Suiza J12 везли в прицепе-трейлере, который по неизвестным причинам загорелся на ровном месте. Из-за пожара пришлось перекрывать хайвей, однако к счастью никто не пострадал.

Hispano-Suiza J12 неоднократно выигрывала награды в ретро-шоу

Кабриолет Hispano-Suiza J12 серьезно обгорел. Кузов, салон и двигатель существенно повреждены, однако авто все же можно восстановить.

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Hispano-Suiza J12 — чрезвычайно редкое коллекционное авто. Всего выпустили только 120 экземпляров этой модели, из них лишь несколько машин имели кузов кабриолет от ателье Vanvooren. В свое время это было одно из самых дорогих авто в мире.

Автомобиль оснащен огромным 9,4-литровым V12 мощностью 220 л. с. и 3-ступенчатой механически КПП. Он способен развить 150 км/ч. Именно эта Hispano-Suiza J12 неоднократно выигрывала награды на фестивалях ретро-авто.

Примечательно, что совсем недавно на этом же хайвее после ДТП сгорел уникальный экспериментальный спорткар Ford 1979 года.

Также Фокус рассказывал, что в США сгорел гоночный Ferrari 1971 года за $3 миллиона.