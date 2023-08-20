Редчайший кабриолет 1936 года от украинского дизайнера продали за $1,85 миллиона (фото)

Hispano-Suiza J12 создал дизайнер из Украины Яков Савчик. Кабриолет оснащен огромным 11,3-литровым V12 мощностью 250 л. с.

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В США на аукционе Gooding&Company продали очень редкий кабриолет Hispano-Suiza J12 1936 года. За роскошное авто отдали 1,85 миллиона долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Дизайн авто разработал украинец Яков Савчик Фото: GOODING&COMPANY

Hispano-Suiza J12 – один из самых дорогих автомобилей своего времени. Всего выпущено лишь 120 этих авто, причем чаще всего они получали заказные кузова от известных ателье.

Кабриолет снимался в фильме о Джеймсе Бонде Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот кабриолет Hispano-Suiza J12 получил кузов от Якова Савчика. Выходец из Украины основал в пригороде Парижа ателье Saoutchik и с 1905 года создавал эксклюзивные кузова не только для Hispano-Suiza, но и для Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bugatti.

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Салон отделан кожей и деревом Фото: GOODING&COMPANY

Впрочем, Hispano-Suiza J12 1936 года отличается весьма сдержанным и солидным стилем. У 5,5-метрового кабриолета элегантные линии кузова, длинный капот и огромная хромированная решетка радиатора. Салон отделан дорогой кожей и деревом.

Всего таких авто в ателье Saoutchik собрали лишь 10. Большинство из них были оснащены 9,4-литровым V12 на 220 л. с., но под капотом этого авто установлен огромный 11,3-литровый мотор мощностью 250 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП Hispano-Suiza J12 способна развить 150 км/ч.

Под капотом установлен 11,3-литровый V12 Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет построили по заказу капитана британской армии Джонсона. Впоследствии Hispano-Suiza J12 неоднократно менял владельцев и дважды проходил реставрацию. Кроме того, именно этот автомобиль снялся в фильме "Лунный гонщик" о приключениях Джеймса Бонда.

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