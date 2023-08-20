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Авто

Редчайший кабриолет 1936 года от украинского дизайнера продали за $1,85 миллиона (фото)

Кабриолет Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яков Савчик
Фото: GOODING&COMPANY | Всего выпущено только 10 кабриолетов ispano Suiza J12

Hispano-Suiza J12 создал дизайнер из Украины Яков Савчик. Кабриолет оснащен огромным 11,3-литровым V12 мощностью 250 л. с.

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В США на аукционе Gooding&Company продали очень редкий кабриолет Hispano-Suiza J12 1936 года. За роскошное авто отдали 1,85 миллиона долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яков Савчик Fullscreen
Дизайн авто разработал украинец Яков Савчик
Фото: GOODING&COMPANY

Hispano-Suiza J12 – один из самых дорогих автомобилей своего времени. Всего выпущено лишь 120 этих авто, причем чаще всего они получали заказные кузова от известных ателье.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яков Савчик Fullscreen
Кабриолет снимался в фильме о Джеймсе Бонде
Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот кабриолет Hispano-Suiza J12 получил кузов от Якова Савчика. Выходец из Украины основал в пригороде Парижа ателье Saoutchik и с 1905 года создавал эксклюзивные кузова не только для Hispano-Suiza, но и для Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bugatti.

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Автомобильный кутюрье: украинский дизайнер Яков Савчик и его авангардные работы (фото)

Работы Якова Савчика очень ценятся коллекционерами. Украинский дизайнер не боялся экспериментировать и воплощал в жизнь авангардные проекты.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яков Савчик Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: GOODING&COMPANY

Впрочем, Hispano-Suiza J12 1936 года отличается весьма сдержанным и солидным стилем. У 5,5-метрового кабриолета элегантные линии кузова, длинный капот и огромная хромированная решетка радиатора. Салон отделан дорогой кожей и деревом.

Всего таких авто в ателье Saoutchik собрали лишь 10. Большинство из них были оснащены 9,4-литровым V12 на 220 л. с., но под капотом этого авто установлен огромный 11,3-литровый мотор мощностью 250 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП Hispano-Suiza J12 способна развить 150 км/ч.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яков Савчик Fullscreen
Под капотом установлен 11,3-литровый V12
Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет построили по заказу капитана британской армии Джонсона. Впоследствии Hispano-Suiza J12 неоднократно менял владельцев и дважды проходил реставрацию. Кроме того, именно этот автомобиль снялся в фильме "Лунный гонщик" о приключениях Джеймса Бонда.

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