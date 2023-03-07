Уникальный 95-летний Mercedes от украинского дизайнера ушел с молотка за $730 000 (фото)

Стилист Яков Савчик построил всего 12 кабриолетов Mercedes-Benz 630K La Baule. У авто два лобовых стекла и гобелены в салоне.

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В США на аукционе Bonhams продали раритетный Mercedes-Benz 630K La Baule Torpedo Transformable 1928 года. За кабриолет отдали 730 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только 12 кабриолетов с дизайном от Якова Савчика Фото: bonhams.com

Всего выпущено только 12 Mercedes-Benz 630K с кузовом La Baule. Его дизайн разработал известный стилист украинского происхождения Жак Савчик.

Жак или Яков Савчик (настоящая фамилия – Савчук) эмигрировал во Францию с родителями в конце XIX века. В пригороде Парижа он основал собственное кузовное ателье Saoutchik и создавал дизайн эксклюзивных Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye, Cadillac и других авто.

[ + – ] Автомобиль снимался в Голливуде Фото: bonhams.com

Работы Якова Савчика сейчас очень ценятся коллекционерами. Автомобили отличаются авангардным стилем, нестандартными решениями и яркими цветами кузова.

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Mercedes 630K La Baule – не исключение в этом плане. У авто два лобовых стекла, а тканевая крыша выполнена двухсекционной – ее можно сложить полностью или только над передними сиденьями. А в отделке салона наряду с кожей и деревом присутствует дорогая ткань как на гобеленах.

[ + – ] В отделке салона использована ткань, идущая на гобелены Фото: bonhams.com

Кабриолет Mercedes оснащен 6,3-литровой компрессорной шестеркой, разработанной Фердинандом Порше. Она развивает 140 л. с. и позволяет развить 145 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 140-сильный компрессорный мотор Фото: bonhams.com

Авто построили по заказу клиента из США. Позже оно оказалось в прокатной компании, сдававшей машины для съемок в Голливуде, и в 40-х снималось в кино. Mercedes 630K был экспонатом нескольких музеев и прошел реставрацию.

Ранее Фокус рассказывал, что в США выставили на продажу редчайший спортивный Packard авторства другого украинского дизайнера – Алексея Сахновского из рода Терещенко.

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