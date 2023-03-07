Унікальний 95-річний Mercedes від українського дизайнера пішов із молотка за $730 000 (фото)
Стиліст Яків Савчик побудував лише 12 кабріолетів Mercedes-Benz 630K La Baule. В авто два лобові стекла та гобелени в салоні.
У США на аукціоні Bonhams продали раритетний Mercedes-Benz 630K La Baule Torpedo Transformable 1928 року. За кабріолет віддали 730 тисяч доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.
Усього випущено лише 12 Mercedes-Benz 630K із кузовом La Baule. Його дизайн розробив відомий стиліст українського походження Жак Савчик.
Жак чи Яків Савчик (справжнє прізвище — Савчук) емігрував у Францію з батьками наприкінці ХІХ століття. У передмісті Парижа він заснував власне кузовне ательє Saoutchik і створював дизайн ексклюзивних Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye, Cadillac та інших авто.
Роботи Якова Савчика зараз дуже цінуються колекціонерами. Автомобілі відрізняються авангардним стилем, нестандартними рішеннями та яскравими кольорами кузова.Важливо
Mercedes 630K La Baule – не виняток у цьому плані. В авто двоє лобових стекол, а тканинний дах виконаний двосекційним — його можна скласти повністю або тільки над передніми сидіннями. А в обробці салону поряд зі шкірою та деревом є дорога тканина, як на гобеленах.
Кабріолет Mercedes оснащений 6,3-літровою компресорною шісткою, розробленою Фердинандом Порше. Вона розвиває 140 к.с. і дозволяє розвинути 145 км/год.
Авто збудували на замовлення клієнта зі США. Пізніше воно опинилося в прокатній компанії, яка здавала машини для зйомок у Голлівуді, і в 40-х роках авто знімалося в кіно. Mercedes 630K був експонатом кількох музеїв і пройшов реставрацію.
Раніше Фокус розповідав, що в США виставили на продаж рідкісний спортивний Packard авторства іншого українського дизайнера — Олексія Сахновського з роду Терещенків.
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