Унікальний 95-річний Mercedes від українського дизайнера пішов із молотка за $730 000 (фото)

Стиліст Яків Савчик побудував лише 12 кабріолетів Mercedes-Benz 630K La Baule. В авто два лобові стекла та гобелени в салоні.

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У США на аукціоні Bonhams продали раритетний Mercedes-Benz 630K La Baule Torpedo Transformable 1928 року. За кабріолет віддали 730 тисяч доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Усього випущено лише 12 кабріолетів із дизайном від Якова Савчика Фото: bonhams.com

Усього випущено лише 12 Mercedes-Benz 630K із кузовом La Baule. Його дизайн розробив відомий стиліст українського походження Жак Савчик.

Жак чи Яків Савчик (справжнє прізвище — Савчук) емігрував у Францію з батьками наприкінці ХІХ століття. У передмісті Парижа він заснував власне кузовне ательє Saoutchik і створював дизайн ексклюзивних Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye, Cadillac та інших авто.

[ + – ] Автомобіль знімався в Голлівуді Фото: bonhams.com

Роботи Якова Савчика зараз дуже цінуються колекціонерами. Автомобілі відрізняються авангардним стилем, нестандартними рішеннями та яскравими кольорами кузова.

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Mercedes 630K La Baule – не виняток у цьому плані. В авто двоє лобових стекол, а тканинний дах виконаний двосекційним — його можна скласти повністю або тільки над передніми сидіннями. А в обробці салону поряд зі шкірою та деревом є дорога тканина, як на гобеленах.

[ + – ] В обробці салону використана тканина, що йде на гобелени Фото: bonhams.com

Кабріолет Mercedes оснащений 6,3-літровою компресорною шісткою, розробленою Фердинандом Порше. Вона розвиває 140 к.с. і дозволяє розвинути 145 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 140-сильний мотор Фото: bonhams.com

Авто збудували на замовлення клієнта зі США. Пізніше воно опинилося в прокатній компанії, яка здавала машини для зйомок у Голлівуді, і в 40-х роках авто знімалося в кіно. Mercedes 630K був експонатом кількох музеїв і пройшов реставрацію.

Раніше Фокус розповідав, що в США виставили на продаж рідкісний спортивний Packard авторства іншого українського дизайнера — Олексія Сахновського з роду Терещенків.

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