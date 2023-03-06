Непримітну бюджетну Acura 90-х років продали за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Рідкісне купе Acura Integra Type R зараз дуже цінується колекціонерами. Спорткар оснащений високооборотним 1,8-літровим двигуном потужністю 198 к.с.

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У США на аукціоні Broad Arrow продали Acura Integra Type R 1997 року. За купе віддали рекордні 151 000 доларів — як за новий Mercedes-AMG G63. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Заряджену версію можна впізнати за заднім антикрилом

Integra Type R — дуже рідкісна заряджена версія популярної моделі С-класу. У Японії та Європі її продавали під маркою Honda, а в Північній Америці — як Acura. В 1997 побудували всього 320 Acura Integra Type R, і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Спочатку авто вважалося та було бюджетним (24 тисячі доларів), але тепер його вартість зросла в рази.

[ + – ] Спорткар оснащений високооборотним 198-сильним двигуном

Спортивне купе оснащене високообертовою 1,8-літровою четвіркою потужністю 198 к.с. із 8000 об/хв і 5-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до 100 км/год за 6,5 сек і розвиває 233 км/год. Крім того, автомобілю доопрацювали ходову та встановили диференціал, що самоблокується.

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Від стандартної Acura/Honda Integra варіант Type R відрізняється литими дисками та заднім антикрилом. У салоні встановлені спортивні сидіння.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні сидіння

Саме ця Acura Integra Type R настільки дорога ще й завдяки своїй безпеці. Купе було в одних руках із 1997 по 2019 роки. Воно у відмінному стані та вважається капсулою часу, чий пробіг — усього 10 000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Acura Integra Type R незабаром відродять — заряджену модель уже бачили на дорогах.

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