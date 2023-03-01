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Авто

Найексклюзивніший Ford піде з молотка майже за мільйон доларів (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Ford GT має мінімальний пробіг та велику кількість опцій

Суперкар може розганятися до 348 км/год і має відточену керованість. Пробіг автомобіля складає лише 88 кілометрів.

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На аукціоні Bring a Trailer виставили рідкісний суперкар Ford GT 2019 випуску з пакетом Carbon Series. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Цей рідкісний суперкар є найдорожчою та найшвидшою моделлю Ford в історії. Дорожня версія була розроблена для гомологації у перегонах на витривалість.

Виставлений на аукціон Ford GT оснащений пакетом Carbon Series вартістю 70 тисяч доларів. Він додає кришку двигуна з карбону, а також смуги із вуглецевого волокна та титановий вихлоп.

Суперкар пофарбований в ексклюзивний колір Leadfoot Grey з помаранчевими та чорними акцентами. Вартість додаткового обладнання Ford GT становить понад 120 тисяч доларів.

Ford GT Fullscreen
Власник Ford GT замовив опцій більш ніж на $120 000
Фото: Bring a Trailer

На автомобіль встановлені 20-дюймові глянсові колісні карбонові диски і карбоново-керамічні гальма Brembo. Ззаду розташоване активне антикрило, яке піднімається на швидкості збільшення притискної сили.

Внутрішнє оздоблення виконано з алькантари та карбону. Для водія та його пасажира передбачені шеститочкові кріплення поясів безпеки.

Ford GT Fullscreen
У автомобіля із заводу є шеститочкові кріплення ременів безпеки
Фото: Bring a Trailer

Ford GT проїхав лише 88 кілометрів. Суперкар має стан нового автомобіля.

Під капотом розташований 3,5-літровий турбо двигун EcoBoost V6 потужністю 647 к.с. і 746 Нм крутного моменту. Він працює в парі із семиступінчастою автоматичною коробкою передач Getrag із подвійним зчепленням.

Ford GT Fullscreen
У рух Ford GT наводить потужний двигун V6 з подвійним турбонаддувом
Фото: Bring a Trailer

Суперкар здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди при максимальній швидкості 348 км/год. Вага авто становить лише 1385 кг.

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На аукціон виставили разючу колекцію рідкісних BMW сучасності (фото)

Торги за Ford GT закінчуються вже увечері 1 березня. Наразі максимальна ставка за лот становить $925 000.

Раніше Фокус розповів, що у Каліфорнії на продаж виставили надзвичайно рідкісний седан Aston Martin Lagonda Taraf 2018 року випуску.

Також ми писали, що старий 36-річний Ford Sierra пішов із молотка за 712 000 доларів.