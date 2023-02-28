На продаж виставили надзвичайно рідкісний розкішний седан Aston Martin (фото)

Вартість Aston Martin Lagonda Taraf складала мільйон доларів, коли автомобіль був новим. Седан пропонує розкішний інтер'єр та багато місця для задніх пасажирів.

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У Каліфорнії на продаж виставили надзвичайно рідкісний седан Aston Martin Lagonda Taraf 2018 року випуску. Загалом було випущено близько 120 таких авто. Оголошення опублікували на сайті Ogaracoach.

Aston Martin Lagonda Taraf був створений як конкурент розкішним седанам Rolls-Royce та Bentley. Ексклюзивна модель продавалася за ціною мільйон доларів, коли була новою.

[ + – ] Aston Martin Lagonda Taraf мав стати прямим конкурентом Rolls-Royce та Bentley Фото: Ogaracoach

Виставлений на продаж седан знаходиться в ідеальному стані. Кузов пофарбований у матову чорну фарбу Satin Jet Black, а інтер'єр виконаний у кольорі Kestrel Tan.

Aston Martin Lagonda Taraf побудований на подовженій версії архітектури Aston Martin VH, яку використовувала модель Rapide. Кузов виготовлений із вуглецевого волокна, що робить автомобіль помітно легшим.

[ + – ] Багато деталей інтер'єру Aston Martin Lagonda Taraf запозичені від моделі Rapide Фото: Ogaracoach

Для задніх пасажирів є багато місця для ніг. Також передбачені екрани, встановлені на задніх сидіннях. У салоні використовується лише найякісніша шкіра.

[ + – ] Платформу подовжили для збільшення простору для задніх пасажирів Фото: Ogaracoach

Aston Martin Lagonda Taraf оснащений 5,9-літровим двигуном V12 потужністю 540 к. с. і 630 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Пробіг Aston Martin Lagonda Taraf складає всього 286 км. Автомобіль продають за 800 тисяч доларів.

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