На продажу выставили невероятно редкий роскошный седан Aston Martin (фото)

Стоимость Aston Martin Lagonda Taraf составляла миллион долларов, когда автомобиль был новым. Седан предлагает роскошный интерьер и много места для задних пассажиров.

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В Калифорнии на продажу выставили невероятно редкий седан Aston Martin Lagonda Taraf 2018 года выпуска. Всего было построено около 120 таких авто. Объявление опубликовали на сайте Ogaracoach.

Aston Martin Lagonda Taraf был создан как конкурент роскошным седанам Rolls-Royce и Bentley. Эксклюзивная модель продавалась по цене в миллион долларов, когда была новой.

[ + – ] Aston Martin Lagonda Taraf должен был стать прямым конкурентом Rolls-Royce и Bentley Фото: Ogaracoach

Выставленный на продажу седан находится в идеальном состоянии. Кузов выкрашен в матовую черную краску Satin Jet Black, а интерьер выполнен в цвете Kestrel Tan.

Aston Martin Lagonda Taraf построен на удлиненной версии архитектуры Aston Martin VH, которую использовала и модель Rapide. Кузов изготовлен из углеродного волокна, что делает автомобиль заметно легче.

[ + – ] Многие детали интерьера Aston Martin Lagonda Taraf позаимствованы от модели Rapide Фото: Ogaracoach

Для задних пассажиров есть много пространства для ног. Также предусмотрены экраны, установленные на задних сидениях. В салоне используется только самая высококачественная кожа.

[ + – ] Платформу удлинили для увеличения пространства для задних пассажиров Фото: Ogaracoach

Aston Martin Lagonda Taraf оснащен 5,9-литровым двигателем V12 мощностью 540 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

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Пробег Aston Martin Lagonda Taraf составляет всего 286 км. Автомобиль продают за 800 000 долларов.

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