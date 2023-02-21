На продажу выставили 800-сильный суперкар McLaren без лобового стекла (фото)

Лот является одним из 249 когда-либо выпущенных спидстеров McLaren Elva. Цены на суперкар часто превышают миллион долларов.

Related video

На аукцион Bring a Trailer выставили редкий суперкар McLaren Elva. Модель отличается 800-сильным двигателем и отсутствием стекол. Подробности рассказали на сайте аукционного дома.

Спидстер McLaren Elva был выпущен ограниченным тиражом в 249 экземпляров. Спереди отсутствует лобовое стекло, но в капоте есть специальное отверстие, которое направляет встречный воздух над водителем. Тем не менее за рулем суперкара нужно ездить только в шлеме.

[ + – ] Суперкар имеет впечатляющий дизайн и потрясающие характеристики Фото: Bring a Trailer

Выставленный на аукцион McLaren Elva выкрашен в глянцевый серый цвет и имеет ярко-синий интерьер. Колесные диски выполнены в черном цвете.

[ + – ] Сиденья и руль изготовлены из ярко-синей кожи Фото: Bring a Trailer

Суперкар проехал за два года всего 60 км. Он обладает потрясающим состоянием и имеет полную комплектацию.

McLaren Elva оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 815 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды и имеет максимальную скорость 326 км/ч.

Важно

Невероятно редкий суперкар Mercedes-Benz продадут на аукционе за рекордную сумму (фото)

Сейчас самая высокая ставка за лот составляет $1,625,000. До конца торгов осталось всего два дня.

Ранее Фокус писал, что на аукционе продали первый в истории Bentley Bentayga EWB, созданный по индивидуальному заказу.