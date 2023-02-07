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Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму (фото)

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Фото: Naples Children & Education Foundation | Все вырученные за Bentley Bentayga EWB средства пойдут на благотворительность

За эксклюзивный кроссовер с удлиненной колесной базой выручили 1 млн долларов. Он отличается уникальной отделкой и был создан специально для винного фестиваля.

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На аукционе в рамках Неаполитанского зимнего винного фестиваля во Флориде продали первый в истории Bentley Bentayga EWB, созданный по индивидуальному заказу. Об этом сообщили на сайте фестиваля.

За роскошный кроссовер с удлиненной колесной базой выручили 1 млн долларов. Все деньги пойдут на нужды малообеспеченных детей в округе Коллиер.

Bentley Bentayga EWB является более роскошной версией кроссовера, и отличается от стандартной версии удлиненной колесной базой. Проданный на аукционе экземпляр оснащен опциональным пакетом Azure и был создан специально для винного фестиваля.

Bentley Bentayga EWB Fullscreen
Интерьер Bentley Bentayga EWB выполнен в трех цветах
Фото: Naples Children & Education Foundation

Кроссовер окрашен в три слоя перламутровой краски Snow Quarts. Для контраста используется черная отделка, а внешний вид дополняют 22-дюймовые колесные диски.

Bentley Bentayga EWB Fullscreen
На Bentley Bentayga EWB установлены 22-дюймовые колесные диски
Фото: Naples Children & Education Foundation

Внутри Bentley Bentayga EWB украшен деталями из аметиста, которые можно найти по всему салону, включая рычаг переключения передач и дверные карманы. В некоторых местах вышито изображение винограда.

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Кроссовер также получил накладки на пороги Naples Winter Wine Festival и динамики Naim. Помимо этого, победитель аукциона получает право участвовать в программе Extraordinary Journey UK. Это включает в себя перелет первым классом в Великобританию, где победители отправятся на экскурсию по заводу Bentley в Крю, а затем отправятся в Шотландию, чтобы посетить Macallan Estate для дегустации виски.

Bentley Bentayga EWB Fullscreen
В интерьере на некоторых местах вышито изображение винограда
Фото: Naples Children & Education Foundation

Ранее Фокус писал, что на аукционе Gooding & Company продадут невероятно редкий болид "Формулы-1" AAR Gurney Eagle Mk1 1966 года.