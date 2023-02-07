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Унікальний Bentley Bentayga продали на аукціоні за рекордну суму (фото)

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Фото: Naples Children & Education Foundation | Усі виручені за Bentley Bentayga EWB кошти підуть на благодійність

За ексклюзивний кросовер із подовженою колісною базою виручили 1 млн доларів. Він відрізняється унікальним оздобленням і був створений спеціально для винного фестивалю.

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На аукціоні в межах Неаполітанського зимового винного фестивалю у Флориді продали перший в історії Bentley Bentayga EWB, створений на індивідуальне замовлення. Про це повідомили на сайті фестивалю.

За розкішний кросовер із подовженою колісною базою виручили 1 млн доларів. Усі гроші підуть на потреби малозабезпечених дітей в окрузі Коллієр.

Bentley Bentayga EWB є розкішнішою версією кросовера та відрізняється від стандартної версії видовженої колісної бази. Проданий на аукціоні екземпляр оснащений опціональним пакетом Azure і був створений спеціально для винного фестивалю.

Bentley Bentayga EWB Fullscreen
Інтер'єр Bentley Bentayga EWB виконаний у трьох кольорах
Фото: Naples Children & Education Foundation

Кросовер пофарбований у три шари перламутрової фарби Snow Quarts. Для контрасту використовується чорне оздоблення, а зовнішній вигляд доповнюють 22-дюймові колісні диски.

Bentley Bentayga EWB Fullscreen
На Bentley Bentayga EWB встановлені 22-дюймові колісні диски
Фото: Naples Children & Education Foundation

Усередині Bentley Bentayga EWB прикрашений деталями з аметисту, які можна знайти по всьому салону, включаючи важіль перемикання передач і кишені дверей. У деяких місцях вишите зображення винограду.

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Кросовер також отримав накладки на пороги Naples Winter Wine Festival і динаміки Naim. Крім цього, переможець аукціону отримує право брати участь у програмі Extraordinary Journey UK. Це включає переліт першим класом до Великобританії, де переможці вирушать на екскурсію по заводу Bentley в Крю, а потім відправляться в Шотландію, щоб відвідати Macallan Estate для дегустації віскі.

Bentley Bentayga EWB Fullscreen
В інтер'єрі на деяких місцях вишите зображення винограду
Фото: Naples Children & Education Foundation

Раніше Фокус писав, що на аукціоні Gooding & Company продадуть надзвичайно рідкісний болід "Формули-1" AAR Gurney Eagle Mk1 1966 року.