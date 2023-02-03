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На продаж виставили легендарний гоночний болід "Формули-1" за $4 мільйони (фото)

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Фото: Gooding & Company | Всього було випущено лише чотири AAR Gurney Eagle Mk1

Болід Eagle Mk1 спроєктували легендарний конструктор Керол Шелбі та дизайнер Lotus 38 Лен Террі. Його продадуть на аукціоні на острові Амелія-Айленд у США.

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На аукціоні Gooding & Company продадуть надзвичайно рідкісний болід "Формули-1" AAR Gurney Eagle Mk1 1966 року. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Болід виставили на аукціон на острові Амелія-Айленд у США. За автомобіль планують отримати від 3 до 4 мільйонів доларів.

Це один з чотирьох колись побудованих Eagle Mk1. Його спроєктували легендарний конструктор Керол Шелбі та дизайнер Lotus 38 Лен Террі.

AAR Gurney Eagle Mk1 Fullscreen
AAR Gurney Eagle Mk1 створили американську команду

AAR Gurney Eagle Mk1 дебютував у гонці на Гран-прі Бельгії 1966 року. За кермом був пілот Ден Герні.

На розчарування творців, болід так і не зміг фінішувати в гонці. У наступних змаганнях результати також були сумними. Лише одного разу болід здобув перемогу у 1966 році.

AAR Gurney Eagle Mk1 оснащується 2,7-літровим чотирициліндровим двигуном Coventry Climax потужністю 250 к.с. Болід неймовірно легкий, тому такої потужності було більш ніж достатньо.

AAR Gurney Eagle Mk1 Fullscreen
AAR Gurney Eagle Mk1 має потужність 250 к.с.
Фото: Gooding & Company

У 1967 році цей AAR Gurney Eagle Mk1 був проданий канадському гонщику на ім'я Ел Піз. Пізніше він брав участь на боліді у 10 різних перегонах. Через деякий час автомобіль потрапив у руки до колекціонера Тома Віткрофта, який володів ним 38 років.

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У 2009 році автомобіль перепродали та відреставрували. Усі нові деталі максимально наблизили до оригіналу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на аукціоні продадуть оригінальне купе Subaru Impreza S5 WRC, спеціально підготовлене для світового чемпіонату з ралі.