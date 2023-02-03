На продаж виставили легендарний гоночний болід "Формули-1" за $4 мільйони (фото)
Болід Eagle Mk1 спроєктували легендарний конструктор Керол Шелбі та дизайнер Lotus 38 Лен Террі. Його продадуть на аукціоні на острові Амелія-Айленд у США.
На аукціоні Gooding & Company продадуть надзвичайно рідкісний болід "Формули-1" AAR Gurney Eagle Mk1 1966 року. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
Болід виставили на аукціон на острові Амелія-Айленд у США. За автомобіль планують отримати від 3 до 4 мільйонів доларів.
Це один з чотирьох колись побудованих Eagle Mk1. Його спроєктували легендарний конструктор Керол Шелбі та дизайнер Lotus 38 Лен Террі.
AAR Gurney Eagle Mk1 дебютував у гонці на Гран-прі Бельгії 1966 року. За кермом був пілот Ден Герні.
На розчарування творців, болід так і не зміг фінішувати в гонці. У наступних змаганнях результати також були сумними. Лише одного разу болід здобув перемогу у 1966 році.
AAR Gurney Eagle Mk1 оснащується 2,7-літровим чотирициліндровим двигуном Coventry Climax потужністю 250 к.с. Болід неймовірно легкий, тому такої потужності було більш ніж достатньо.
У 1967 році цей AAR Gurney Eagle Mk1 був проданий канадському гонщику на ім'я Ел Піз. Пізніше він брав участь на боліді у 10 різних перегонах. Через деякий час автомобіль потрапив у руки до колекціонера Тома Віткрофта, який володів ним 38 років.Важливо
У 2009 році автомобіль перепродали та відреставрували. Усі нові деталі максимально наблизили до оригіналу.
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