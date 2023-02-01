На аукціоні продали Corvette держсекретаря США, який ганявся із Джо Байденом (фото)

Колін Павелл щодня водив свій Chevrolet Corvette С7. Попри це, спорткар відмінно зберігся і виглядає, як новий.

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На аукціоні продали Chevrolet Corvette С7, який належав покійному американському генералу та ексдержсекретарю США Коліну Павеллу. Усі отримані за спорткар кошти підуть на благодійність. Про це повідомили на сайті аукціонного будинку Barrett-Jackson.

На цьому Chevrolet Corvette С7 Колін Павелл свого часу брав участь у перегонах із президентом США Джо Байденом. Тоді ще американський віцепрезидент їхав своїм Chevrolet Corvette Stingray 1967 року. Пізніше на цьому авто з Джо Байденом змагався і син Коліна Павелла.

В аукціонному домі поділилися, що Павелл щодня водив свій Chevrolet Corvette С7. Пробіг авто складає 25 105 км.

[ + – ] Покійний часто їздив на своєму Chevrolet Corvette С7 Фото: Barrett-Jackson

Спорткар чудово зберігся і досі виглядає як новий. Колишній власник добре доглядав його.

Chevrolet Corvette С7 пофарбований у колір Gunmetal Grey, який доповнений хромованими колісними дисками. Дах виготовлений з вуглеволокна і його можна зняти вручну.

Інтер'єр виконаний із чорної тканини та шкіри, а 8-позиційні сидіння оснащені електроприводом. Також у авто є безключовий доступ, запуск з кнопки та 8-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей.

[ + – ] Інтер'єр спорткара виконаний з чорної тканини та шкіри Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette С7 оснащується 6,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 460 к. с. і 630 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

[ + – ] Атмосферний двигун V8 видає потужність 460 к. с. Фото: Barrett-Jackson

Спорткар здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 4,2 секунди. Максимальна швидкість становить 290 км/год.

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В аукціонному будинку виручили за Chevrolet Corvette С7 200 тисяч доларів. Усі гроші підуть на благодійність.

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