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Авто

На аукционе продали Corvette госсекретаря США, который гонялся с Джо Байденом (фото)

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Фото: Barrett-Jackson | Chevrolet Corvette Колина Пауэлла проехал всего 25 105 км

Покойный Колин Пауэлл ежедневно водил свой Chevrolet Corvette С7. Несмотря на это спорткар отлично сохранился и выглядит как новый.

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На аукционе продали Chevrolet Corvette С7, который принадлежал покойному американскому генералу и экс-госсекретарю США Колину Пауэллу. Все вырученные за спорткар средства пойдут на благотворительность. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Barrett-Jackson.

На этом Chevrolet Corvette С7 Колин Пауэлл в свое время участвовал в гонке с президентом США Джо Байденом. Тогда еще американский вице-президент ехал на своем Chevrolet Corvette Stingray 1967 года. Позже на этом же авто с Джо Байденом соревновался и сын Колина Пауэлла.

В аукционном доме поделились, что Пауэлл ежедневно водил свой Chevrolet Corvette С7. Пробег авто составляет 25 105 км.

Chevrolet Corvette С7 Fullscreen
Покойный генерал часто ездил на своем Chevrolet Corvette С7
Фото: Barrett-Jackson

Спорткар отлично сохранился и до сих пор выглядит как новый. Бывший владелец хорошо ухаживал за ним.

Chevrolet Corvette С7 окрашен в цвет Gunmetal Grey, который дополнен хромированными колесными дисками. Крыша изготовлена из углеволокна и ее можно снять вручную.

Интерьер выполнен из черной ткани и кожи, а 8-позиционные сиденья оснащены электроприводом. Также в авто есть бесключевой доступ, запуск с кнопки и 8-дюймовый информационно-развлекательный дисплей.

Chevrolet Corvette С7 Fullscreen
Интерьер спорткара выполнен из черной ткани и кожи
Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette С7 оснащается 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 460 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчастой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Corvette С7 Fullscreen
Атмосферный двигатель V8 выдает мощность 460 л.с.
Фото: Barrett-Jackson

Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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