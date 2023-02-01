На аукционе продали Corvette госсекретаря США, который гонялся с Джо Байденом (фото)

Покойный Колин Пауэлл ежедневно водил свой Chevrolet Corvette С7. Несмотря на это спорткар отлично сохранился и выглядит как новый.

Related video

На аукционе продали Chevrolet Corvette С7, который принадлежал покойному американскому генералу и экс-госсекретарю США Колину Пауэллу. Все вырученные за спорткар средства пойдут на благотворительность. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Barrett-Jackson.

На этом Chevrolet Corvette С7 Колин Пауэлл в свое время участвовал в гонке с президентом США Джо Байденом. Тогда еще американский вице-президент ехал на своем Chevrolet Corvette Stingray 1967 года. Позже на этом же авто с Джо Байденом соревновался и сын Колина Пауэлла.

В аукционном доме поделились, что Пауэлл ежедневно водил свой Chevrolet Corvette С7. Пробег авто составляет 25 105 км.

[ + – ] Покойный генерал часто ездил на своем Chevrolet Corvette С7 Фото: Barrett-Jackson

Спорткар отлично сохранился и до сих пор выглядит как новый. Бывший владелец хорошо ухаживал за ним.

Chevrolet Corvette С7 окрашен в цвет Gunmetal Grey, который дополнен хромированными колесными дисками. Крыша изготовлена из углеволокна и ее можно снять вручную.

Интерьер выполнен из черной ткани и кожи, а 8-позиционные сиденья оснащены электроприводом. Также в авто есть бесключевой доступ, запуск с кнопки и 8-дюймовый информационно-развлекательный дисплей.

[ + – ] Интерьер спорткара выполнен из черной ткани и кожи Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Corvette С7 оснащается 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 460 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчастой автоматической коробкой передач.

[ + – ] Атмосферный двигатель V8 выдает мощность 460 л.с. Фото: Barrett-Jackson

Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Важно

Старый 54-летний Chevrolet ушел с молотка по цене нового Bugatti (фото)

В аукционном доме выручили за Chevrolet Corvette С7 200 тысяч долларов. Все деньги пойдут на благотворительность.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании на аукционе продадут оригинальное купе Subaru Impreza S5 WRC, специально подготовленное для мирового чемпионата по ралли.