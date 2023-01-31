На аукцион выставили Subaru Impreza легендарного раллийного гонщика (фото)

На этом Subaru Impreza S5 WRC выступал знаменитый пилот Колин Макрей. Автомобиль регулярно обслуживался и находится в идеальном состоянии.

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В Великобритании на аукционе продадут оригинальное купе Subaru Impreza S5 WRC, специально подготовленное для мирового чемпионата по ралли. Болид создан для легендарного гонщика Колина Макрея. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Silverstone.

Subaru Impreza S5 WRC 1998 года уже более 20 лет находится в руках коллекционеров. Раньше на этом авто выступал именитый раллийный гонщик.

[ + – ] Subaru Impreza S5 WRC одержал множество побед в гонках Фото: Silverstone Auctions

Этот Subaru Impreza S5 WRC прошел капитальный ремонт. Трансмиссию и двигатель перебрали, чтобы довести болид до "боевого" состояния.

Автомобиль участвовал в ралли Монте-Карло в 1997 году. К сожалению, Колин Макрей в той гонке попал в серьезную аварию, поэтому Subaru Impreza S5 WRC пришлось восстанавливать. Позже болид одержал не одну победу в европейских чемпионатах.

[ + – ] Руль Subaru Impreza S5 WRC расположен справа Фото: Silverstone Auctions

Под капотом авто установлен 2,0-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 360 л.с. и 471 Нм. При весе 1230 кг болид может разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

[ + – ] Subaru Impreza S5 WRC оснащается мощным оппозитным двигателем Фото: Silverstone Auctions

Subaru Impreza S5 WRC регулярно обслуживался в мастерской EJM Preparations. Автомобилю поменяли расположение руля с левого на правое для удобства новых владельцев.

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Легендарный болид выставят на аукцион уже с февраля 2023 года. Аукционеры прогнозируют выручить за лот от 400 до 470 тысяч долларов.

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