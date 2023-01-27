Невероятно редкий суперкар Mercedes-Benz продадут на аукционе за рекордную сумму (фото)
На аукцион выставили Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss в идеальном состоянии и с минимальным пробегам. За авто прогнозируют выручить до 4,35 млн долларов.
На аукционе RM Sotheby's выставили очень редкий спидстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Всего было изготовлено только 75 таких авто. Подробности рассказали на сайте аукционного дома.
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был построен в честь легендарного пилота "Формулы-1", победителя гонки Targa Florio и призера "24 часов Ле-Мана" Стирлинга Мосса. Он основан на модели SLR McLaren и был доступен для заказа только владельцам этого авто.
Под капотом SLR McLaren Stirling Moss установлен 5,5-литровый двигатель V8, развивающий 650 л.с. и 820 Нм. Спидстер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 354 км/ч.
У SLR McLaren Stirling Moss нет лобового стекла. Во время езды водителю и его пассажиру нужно надевать шлемы.
Все Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss считаются ценными объектами коллекционирования. Цены на эти автомобили достигают нескольких миллионов долларов.
Выставленный на аукцион спидстер практически не ездил по дорогам. Его пробег составляет всего 150 км.Важно
У авто был только один владелец. Он постарался оставить свой серебристый суперкар с черно-красным интерьером в первозданном состоянии.
Торги за эксклюзивный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss заканчиваются 8 февраля. Аукционеры прогнозируют стоимость от 3,26 до 4,35 млн долларов за этот спидстер.
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