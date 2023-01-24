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Авто

На аукционе задешево продают невероятно редкий Chevrolet Corvette 80-х (фото)

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Фото: Bring a Trailer | В 1987 году было создано только 184 экземпляра Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo

В 1987 году Callaway Cars создали только 184 турбированных спорткара Chevrolet Corvette Twin Turbo. Этот экземпляр хорошо сохранился и предлагает богатое оснащение.

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На аукцион Bring a Trailer выставили купе Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo 1987 года выпуска. Всего было выпущено только 184 таких авто. Подробности о лоте рассказали на сайте аукционного дома.

Этот спорткар Chevrolet Corvette был доработан ателье Callaway Cars. Его 5,7-литровый двигатель V8 дополнили двойным турбонаддувом и оснастили механической коробкой передач Doug Nash "4+3". Мощность мотора удалось увеличить с 278 до 345 л.с.

Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo Fullscreen
Под капотом установлен мощный 5,7-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом
Фото: Bring a Trailer

Купе окрашено в ярко-красный цвет, а оснащение включает съемную панель крыши, пакет Z51 Performance Handling Package, 16-дюймовые легкосплавные диски, а также автоматический климат-контроль, круиз-контроль и заводскую аудиосистему Delco-Bose.

Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo Fullscreen
Интерьер выполнен из красной кожи
Фото: Bring a Trailer

Пробег автомобиля составляет всего 45 061 км. Он отлично сохранился, так как регулярно обслуживался. Из недостатков можно выделить незначительные проблемы с лакокрасочным покрытием на капоте.

В интерьере есть сиденья с электроприводом, обитые красной кожей, а также соответствующие дверные панели и ковры. В комплекте даже есть сотовый телефон Motorola, установленный в пространстве для ног пассажира.

Внутри имеется памятная табличка, установленная на центральной консоли. Она указывает, что экземпляр имеет номер 114 из 184 произведенных Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo 1987 года.

Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo Fullscreen
Выставленный на аукцион Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo хорошо сохранился
Фото: Bring a Trailer

Этот Chevrolet Corvette уже продавали на аукционе в ноябре 2022 года. Тогда победивший участник торгов не выполнил свое обязательство о покупке. Из-за этого ему запретили участвовать в будущих торгах, а его покупательский сбор не был возмещен.

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Торги за красный Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo заканчиваются через 7 дней. Сейчас максимальная ставка за спорткар составляет 1987 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе RM Sotheby’s продают необычный ретро-автомобиль Excalibur 1983 года выпуска.