На аукционе задешево продают невероятно редкий Chevrolet Corvette 80-х (фото)

В 1987 году Callaway Cars создали только 184 турбированных спорткара Chevrolet Corvette Twin Turbo. Этот экземпляр хорошо сохранился и предлагает богатое оснащение.

Related video

На аукцион Bring a Trailer выставили купе Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo 1987 года выпуска. Всего было выпущено только 184 таких авто. Подробности о лоте рассказали на сайте аукционного дома.

Этот спорткар Chevrolet Corvette был доработан ателье Callaway Cars. Его 5,7-литровый двигатель V8 дополнили двойным турбонаддувом и оснастили механической коробкой передач Doug Nash "4+3". Мощность мотора удалось увеличить с 278 до 345 л.с.

[ + – ] Под капотом установлен мощный 5,7-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

Купе окрашено в ярко-красный цвет, а оснащение включает съемную панель крыши, пакет Z51 Performance Handling Package, 16-дюймовые легкосплавные диски, а также автоматический климат-контроль, круиз-контроль и заводскую аудиосистему Delco-Bose.

[ + – ] Интерьер выполнен из красной кожи Фото: Bring a Trailer

Пробег автомобиля составляет всего 45 061 км. Он отлично сохранился, так как регулярно обслуживался. Из недостатков можно выделить незначительные проблемы с лакокрасочным покрытием на капоте.

В интерьере есть сиденья с электроприводом, обитые красной кожей, а также соответствующие дверные панели и ковры. В комплекте даже есть сотовый телефон Motorola, установленный в пространстве для ног пассажира.

Внутри имеется памятная табличка, установленная на центральной консоли. Она указывает, что экземпляр имеет номер 114 из 184 произведенных Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo 1987 года.

[ + – ] Выставленный на аукцион Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo хорошо сохранился Фото: Bring a Trailer

Этот Chevrolet Corvette уже продавали на аукционе в ноябре 2022 года. Тогда победивший участник торгов не выполнил свое обязательство о покупке. Из-за этого ему запретили участвовать в будущих торгах, а его покупательский сбор не был возмещен.

Важно

На продажу выставили редкий седан Alfa Romeo, угнанный с автомобильной выставки (фото)

Торги за красный Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo заканчиваются через 7 дней. Сейчас максимальная ставка за спорткар составляет 1987 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе RM Sotheby’s продают необычный ретро-автомобиль Excalibur 1983 года выпуска.