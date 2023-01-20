На продажу выставили редкий седан Alfa Romeo, угнанный с автомобильной выставки (фото)

Alfa Romeo 164S хорошо сохранил, но имеет некоторые кузовные и внутренние дефекты. За автомобиль просят 12 500 долларов.

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В США на продажу выставили спортивный седан Alfa Romeo 164S 1991 года выпуска. Автомобиль примечателен тем, что его однажды угнали с автовыставки Concurs в 2021 году. Подробности рассказали на сайте AlfaBB.

Alfa Romeo 164S красного цвета имеет пробег 124 500 км. Автомобиль в целом хорошо сохранился, но у него есть некоторые проблемы с электроникой. Например, на приборной панели горит индикатор подушек безопасности.

[ + – ] Alfa Romeo 164S имеет пробег 124 500 км Фото: AlfaBB

Продавец рассказал, что этот автомобиль регулярно обслуживался. Он попадал в ДТП, после чего на ремонт авто потратили более 2 тысяч долларов.

[ + – ] Этот Alfa Romeo 164S хорошо сохранился Фото: AlfaBB

В Колорадо в 2021 году состоялась автомобильная выставка Concurs. Alfa Romeo 164S должен был стать одним из экспонатов, но авто угнали. К счастью, владельцу удалось вернуть его.

Продавец отметил, что автомобиль простоял в гараже последние два года. Тем не менее он работает без проблем.

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За Alfa Romeo 164S просят 12 500 долларов. Владелец заявил, что недавно провел техобслуживание, поэтому автомобиль работает исправно.

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