На продажу выставили редкий спортивный хэтчбек Мистера Бина (фото)

Хэтчбек Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II принадлежал Роуэну Аткинсону. Пробег редкого автомобиля составляет всего 90 000 км.

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На аукцион Silverstone Auctions выставят спортивный хэтчбек Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II 1993 года выпуска, который принадлежал знаменитому британскому актеру Роуэну Аткинсону. Подробности об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Роуэн Аткинсон, прославившийся благодаря роли чудаковатого Мистера Бина, имеет потрясающую коллекцию редких автомобилей. Он ездил на самом быстром суперкаре 90-х — McLaren F1, а также владел Mercedes-Benz E 500, Aston Martin Vantage и Lancia Thema 8.32.

Хот-хэтч Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II знаменит своей гоночной родословной. Различные версии модели успешно выступали в чемпионате мира по ралли.

[ + – ] Lancia Delta HF Integrale прославился благодаря победам в ралли Фото: Silverstone Auctions

HF Integrale Evoluzione II является топовой дорожной модификацией модели, созданная для омологации для мирового чемпионата по ралли. Под капотом у нее установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает мощность 215 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Авто разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и оснащается системой полного привода.

[ + – ] Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II оснащается мощным 2,0-литровым турбированным двигателем Фото: Silverstone Auctions

Роуэн Аткинсон купил Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II в мае 2021 года. Пробег автомобиля составляет всего 90 тысяч км. В аукционном доме отметили, что актер часто ездил на этом авто.

[ + – ] Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II имеет пробег всего 90 тысяч км Фото: Silverstone Auctions

Этот хэтчбек был построен для японского рынка, но в 2011 году его импортировали в Великобританию. Он окрашен в цвет Lord Blue, который нечасто встретишь на других Delta HF Integrale.

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Торги за автомобиль пройдут 25 февраля на гоночном ретро-шоу в Стоунли-парке, Уорикшир. Аукционеры ожидают продать его по цене от 80 000 до 92 500 долларов.

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