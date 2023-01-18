Элегантный рекордсмен: гоночный Ferrari 50-х уйдет с молотка по цене самолета (видео)

Ferrari 340 America Barchetta оснащен 300-сильным V12 и способен развить 280 км/ч. В 1954 году автомобиль установил рекорд скорости в американской Дайтоне.

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Во Франции на аукцион Artcurial выставили редчайший Ferrari 340 America Barchetta 1951 года с кузовом Touring Superleggera. За знаменитое гоночное авто планируют выручить от 5 до 8 миллионов евро — как за реактивный самолет HondaJet. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Суперкар принимал участие в самых знаменитых гонках Фото: Artcurial

Столь высокая цена обусловлена, в первую очередь, редкостью модели. Ранние Ferrari выпускались очень малыми партиями и таких двухместных родстеров с элегантным кузовом от Touring собрали всего шесть.

[ + – ] Салон авто требует реставрации Фото: Artcurial

В свое время это был самый мощный и самый быстрый Ferrari. Его 4,1-литровый 300-сильный V12 позволял развивать скорость около 280 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 300-сильный V12 Фото: Artcurial

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К тому же, у Ferrari 340 America насеченная гоночная история. Суперкар принимал участие в знаменитых соревнованиях "24 часа Ле-Мана" и "12 часов Себринга". На нем выступали известный американский гонщик Эдди Холл и чемпион "Формулы-1" Майкл Хоторн. А в 1954 году авто установило рекорд скорости в американской Дайтоне — разогналось до 218,9 км/ч на короткой дистанции в 1 милю (1,6 км).

С середины 50-х Ferrari 340 прекратил участвовать в гонках и неоднократно раз менял владельцев. В 2013 году началась реставрация авто – кузов и ходовую восстановили, а вот двигатель и салон еще нужно привести в порядок. Но даже в неидеальном состоянии суперкар Ferrari очень дорогой.

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