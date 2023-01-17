На продажу выставили знаменитое авто Жана-Поля Бельмондо (видео)

Тюнингованный Ford Mustang стал героем знаменитого фильма "Вне закона" с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Автомобиль запомнился благодаря эффектной сцене погони.

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Во Франции на аукцион Artcurial выставили Ford Mustang 1966 года. За автомобиль планируют выручить от 200 000 до 400 000 евро. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Для съемок создали два специальных Ford Mustang Фото: Artcurial

Классические Ford Mustang первого поколения популярны среди коллекционеров, но как правило, они дешевле. Столь дорогими являются лишь редкие и эксклюзивные версии модели.

[ + – ] Купе занизили и установили широкие шины Фото: Artcurial

Это тюнингованное купе примечательно тем, что снималось в знаменитом фильме "Вне закона" (Le Marginal) 1983 года с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. По сюжету знаменитый актер играет успешного полицейского, который нередко прибегает к жестким и незаконным методам борьбы с преступностью.

[ + – ] Авто отреставрировали до оригинального состояния Фото: Artcurial

Среди прочего, фильм запомнился эффектной погоней: герой Бельмондо на Ford Mustang преследует киллеров из наркомафии. Сцена стала отсылкой к знаменитой погоне из культового кинофильма "Буллит" со Стивом МакКуином.

[ + – ] Ford Mustang оснащен 4,7-литровым V8 на 271 л. с. Фото: Artcurial

Для съемок создали два таких Ford Mustang с 4,7-литровым 271-сильным V8. Их занизили, заменили оптику, расширили крылья и установили огромные шины. Окрасили машины в зеленый цвет, как и авто Стива МакКуина.

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Постановкой трюков занимался знаменитый автокаскадер Реми Жюльен. В фильме упоминалось, что авто бронировано, но на самом деле никакой защиты не было и одну машину разбили.

[ + – ] Сцена погони стала одним из самых ярких моментов фильма

Второй экземпляр выкупил один из членов съемочной группы, но позже Mustang оказался на свалке. Его нашли и восстановили до оригинального состояния.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продается редкий 500-сильный суперкар Элвиса Пресли.

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