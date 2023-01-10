Опередивший время: на аукцион выставлен очень редкий и необычный лимузин Tatra (фото)

Всего в 30-х годах выпустили только 106 Tatra T77 и она стала одним из самых инновационных авто своего времени. Аэродинамика чешского лимузина лучше, чем у большинства современных моделей.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили винтажную Tatra T77 1934 года. За раритетную модель планируют выручить несколько миллионов долларов, то есть она может стать самым дорогим чешским авто всех времен. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпустили только 106 Tatra T77 Фото: RM Sotheby's

Не все знают, что Tatra выпускала не только грузовики и трамваи, но и легковые модели, причем инновационные. Tatra T77 – один из самых прогрессивных автомобилей 30-х годов. Роскошный флагман марки разрабатывали талантливый австрийский инженер Ганс Ледвинка и конструктор дирижаблей Zeppelin Пауль Ярай.

[ + – ] Обтекаемое авто способно развить 145 км/ч Фото: RM Sotheby's

Именно у цеппелинов и позаимствовали аэродинамическую форму авто. Tatra T77 столь же обтекаемая, как современные Tesla Model S и Mercedes EQS – ее коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,212.

На этом особенности Tatra T77 не заканчивались. Двигатель автомобиля разместили сзади, причем у 3,0-литрового V8 воздушное охлаждения. Именно эта модель вдохновила Фердинанда Порше на создание Volkswagen Beetle.

[ + – ] В реставрацию Tatra T77 вложили миллион долларов Фото: RM Sotheby's

Мотор Tatra T77 развивает всего 60 л. с., но обтекаемому авто этого достаточно, чтобы развивать 145 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 14 с. Расход топлива составляет 14-15 л/100 км.

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Всего выпустили только 106 Tatra T77 и конкретно этот автомобиль – девятый в серии. Он был построен для графа Яромира Эгона Чернина-Морзина, но в последствии несколько раз менял владельцев.

[ + – ] Двигатель V8 расположен сзади и имеет воздушное охлаждение Фото: RM Sotheby's

С 70-х годов Tatra T77 стояла заброшенной в сельском сарае, но в 2005 году была выкуплена и отреставрирована. Ее восстановление заняло 10 лет и обошлось в миллион долларов.

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