В интернете показали малоизвестный 60-летний минивэн украинского производства (фото)

ЛАРЗ-977 производили на Луганском автосборочном заводе и всего выпустили 400 минивэнов. Модель построена на шасси "Волги" ГАЗ-21 и оснащена 75-сильным мотором.

Related video

В интернете появились фото очень редкого ЛАРЗ-977. Мало кто знает, что этот микроавтобус выпускали в 60-х годах в Украине. Об этом сообщает сайт "Твоя машина".

[ + – ] ЛАРЗ-977 выпускали на Луганском автосборочном заводе

Автобус очень напоминает классический РАФ-977 "Латвия", что не удивительно — это украинская версия рижской модели. Ее производство наладили на Луганском автосборочном заводе и всего 1962-1963 годах выпустили около 400 таких минивэнов.

[ + – ] Всего выпустили около 400 ЛАРЗ-977

От РАФ-977 украинский автобус отличается дизайном решетки радиатора, причем существовало несколько ее вариантов. ЛАРЗ-977 использовались транспортными предприятиями, а также милицией.

Важно

В Украине продают электроспорткар "Запорожец": он разгоняется до сотни за 3,7 с (видео)

ЛАРЗ-977 — 4,9-метровый минивэн на шасси "Волги" ГАЗ-21. Его выпускали в грузовом варианте и пассажирских версиях на 9-11 мест. Микроавтобус оснащен 2,4-литровым 75-сильным двигателем и 3-ступенчатой механической КПП, а его максимальная скорость составляет 115 км/ч.

[ + – ] У ЛАРЗ-977 была и милицейская версия

К слову, ЛАРЗ-977 — не первый украинский микроавтобус. Подобный транспорт в в нашей стране выпускали еще 100 лет назад.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный украинский квадроцикл. Его выпускали на харьковском Заводе имени В. О. Малышева.

Также мы писали, что в Украине 90 лет назад выпускали автомобили Ford.