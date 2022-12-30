От создателей танка Т-64: каким был первый украинский квадроцикл (фото)

Квадроцикл ЗИМ-350 создали не для развлечений, а для хозяйства. Его предлагали использовать в качестве минитрактора и в комплекте к нему шли навесные плуг, борона и культиватор.

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Мало кто знает, что в Украине производили квадроциклы. В начале 90-х годов на харьковском Заводе имени В. О. Малышева, где производят танки Т-64 иТ-84, наладили выпуск модели ЗИМ-350. Об этом пишет сайт "Трактор для вас".

[ + – ] Квадроцикл создавали, как альтернативу трактору Фото: OLX

Зим-350 представили в 1991 году и создали не для развлечений, а для хозяйства. Квадроцикл имел два массивных багажника и фаркоп, позволявший буксировать прицеп весом до 300 кг. Кроме того, его оборудовали запасным колесом спереди.

Двухтактный двигатель объемом 350 куб. см и мощностью 20 л. с. взяли у мотоцикла "Иж-Юпитер-5М". Максимальная скорость квадроцикла составила 70 км/ч. Интересно, что электрического стартера у него не было и заводился только кик-стартером — с "толкача".

[ + – ] ЗИМ-350 оснастили 20-сильным мотором от мотоцикла "Иж-Юпитер-5М" Фото: autocentre.ua

Зато у ЗИМ-350 была сложная полноприводная трансмиссия с 4 обычными и 4 пониженными передачами. К тому же установили дифференциал с блокировкой. Дело в том, что ЗИМ-350 предлагали использовать в качестве минитрактора и на пониженной передаче он мог медленно двигаться со скоростью от 2 до 12 км/ч. А еще квадроцикл демонстрировал феноменальную проходимость и легко одолевал броды глубиной до 60 см.

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Мало того, в комплекте к нему шли навесные плуг, борона и культиватор, а за доплату предлагали косилку, сеялку, опрыскиватель, картофелекопатель и механизм для разбрасывания удобрений.

[ + – ] Квадроцикл получил 4 обычные и 4 пониженные передачи Фото: topgir.com.ua

Однако изготовили всего несколько сотен ЗИМ-350, причем производство несколько раз останавливалось. Модель была относительно недорогой и надежной, однако дебютировала в трудные 90-е и у людей не было возможности ее приобрести.

Ранее Фокус рассказывал, что в Харькове в начале 30-х годов создали и запустили в производство первый украинский мотоцикл. Образцом для подражания послужил Harley-Davidson.

Также мы писали, что Харькове 90 лет назад наладили сборку автомобилей Ford. Это были первые легковые машины украинского производства.