Маршрутка из Каменца-Подольского: каким был первый автобус украинского производства (фото)
Первый украинский автобус построили на шасси американского грузовика White. Он развивал 30 км/ч и мог перевозить до 14 пассажиров.
Мало кто знает, что украинский автопром вскоре отметит свое 100-летие. Еще в начале 20-х в нашей стране наладили сборку автобусов. Об этом пишет kamienec.livejournal.com.
Впервые производство автобусов в Украине было налажено на Подолье. Сначала в 1922 году в Виннице, Каменце-Подольском и Проскурове (нынешнем Хмельницком) открыли цеха по ремонту грузовиков, которые эксплуатировались еще со времен Первой мировой войны.
Позже на Подолье запланировали запустить автобусный маршрут, однако оказалось, что подвижного состава для него во всей округе вообще нет. Тогда и решили создать в Каменце-Подольском собственный автобус на шасси американского грузовика White.
Инженеры разработали модель всего за четыре месяца. Первый украинский автобус собрали осенью 1923 года и назвали его "Каменецкий мотор". У него было 14 мест для сидения, как в современных маршрутках: 12 в салоне и еще два — в кабине рядом с водителем. Двигатель мощностью 30 л. с. позволял разгоняться до 30 км/ч.Важно
Украинские автобусы курсировали по маршруту Каменец-Подольский — Проскуров — Винница. Дорога занимала девять часов, но еще два часа тратили на техническую остановку для обслуживания техники и отдыха водителя. Точное количество изготовленных автобусов неизвестно, но производили их малыми сериями.
Ранее Фокус рассказывал про первый легковой автомобиль украинской сборки — это был лицензионный Ford 1932 года.
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