Маршрутка из Каменца-Подольского: каким был первый автобус украинского производства (фото)

Первый украинский автобус построили на шасси американского грузовика White. Он развивал 30 км/ч и мог перевозить до 14 пассажиров.

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Мало кто знает, что украинский автопром вскоре отметит свое 100-летие. Еще в начале 20-х в нашей стране наладили сборку автобусов. Об этом пишет kamienec.livejournal.com.

Впервые производство автобусов в Украине было налажено на Подолье. Сначала в 1922 году в Виннице, Каменце-Подольском и Проскурове (нынешнем Хмельницком) открыли цеха по ремонту грузовиков, которые эксплуатировались еще со времен Первой мировой войны.

[ + – ] Основой для автобуса послужил грузовик White

Позже на Подолье запланировали запустить автобусный маршрут, однако оказалось, что подвижного состава для него во всей округе вообще нет. Тогда и решили создать в Каменце-Подольском собственный автобус на шасси американского грузовика White.

Инженеры разработали модель всего за четыре месяца. Первый украинский автобус собрали осенью 1923 года и назвали его "Каменецкий мотор". У него было 14 мест для сидения, как в современных маршрутках: 12 в салоне и еще два — в кабине рядом с водителем. Двигатель мощностью 30 л. с. позволял разгоняться до 30 км/ч.

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Украинские автобусы курсировали по маршруту Каменец-Подольский — Проскуров — Винница. Дорога занимала девять часов, но еще два часа тратили на техническую остановку для обслуживания техники и отдыха водителя. Точное количество изготовленных автобусов неизвестно, но производили их малыми сериями.

Ранее Фокус рассказывал про первый легковой автомобиль украинской сборки — это был лицензионный Ford 1932 года.

Также мы писали, что разрушенный российскими обстрелами Черниговский автобусный завод возобновляет производство и готовит новые модели.