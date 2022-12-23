Маршрутка з Кам'янця-Подільського: яким був перший автобус українського виробництва (фото)

Перший український автобус збудували на шасі американської вантажівки White. Він розвивав 30 км/год та міг перевозити до 14 пасажирів.

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Мало хто знає, що український автопром незабаром відзначить своє 100-річчя. Ще на початку 20-х у нашій країні налагодили збирання автобусів. Про це пише kamienec.livejournal.com.

Вперше виробництво автобусів в Україні було налагоджено на Поділлі. Спочатку 1922 року у Вінниці, Кам'янці-Подільському та Проскурові (нинішньому Хмельницькому) відкрили цехи з ремонту вантажівок, які експлуатувалися ще з часів Першої світової війни.

[ + – ] Основою для автобуса послужила вантажівка White

Пізніше на Поділля запланували запустити автобусний маршрут, проте виявилося, що рухомого складу для нього у всій окрузі взагалі немає. Тоді й вирішили створити у Кам'янці-Подільському власний автобус на шасі американської вантажівки White.

Інженери розробили модель лише за чотири місяці. Перший український автобус зібрали восени 1923 року та назвали його "Кам'янецький мотор". Він мав 14 місць для сидіння, як у сучасних маршрутках: 12 у салоні та ще два — в кабіні поряд з водієм. Двигун потужністю 30 л. с. дозволяв розганятися до 30 км/год.

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Українські автобуси курсували маршрутом Кам'янець-Подільський — Проскурів — Вінниця. Дорога займала дев'ять годин, але ще дві години витрачали на технічну зупинку для обслуговування техніки та відпочинку водія. Точна кількість виготовлених автобусів невідома, але робили їх малими серіями.

Раніше Фокус розповідав про перший легковий автомобіль української збірки – це був ліцензійний Ford 1932 року.

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