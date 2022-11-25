Ford із Харкова: якими були найперші автомобілі українського виробництва (фото)

На початку 1930-х років у Харкові випускали автомобілі марки Ford. На українському підприємстві налагодили збирання як легкових, так і вантажних моделей.

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Мало хто знає, що легкові автомобілі в Україні робили понад 90 років тому. Автовиробництво налагодили в Харкові, до того ж збирали як ліцензійні іномарки, так і моделі власної конструкції. Про це розповідає сайт Balakliets.

[ + – ] Вантажівка Ford AA Фото: Ford

Харківський автоскладальний завод запустили 93 роки тому — в листопаді 1929 року там налагодили випуск автомобілів марки Ford. Радянський уряд підписав договір із американським концерном і придбав ліцензію на легковий автомобіль Ford Model A та вантажівку Ford AA.

Для виробництва Ford почали будувати великий завод у Нижньому Новгороді — майбутній ГАЗ. Поки його зводили, автомобілі мали збирати з американських машинокомплектів на низці інших підприємств.

Саме в Харків відправили першу сотню машинокомплектів, із яких до кінця 1929 року склали 10 легкових Ford A у кузові дводверний седан і 90 Ford AA вантажопідйомністю в півтори тонни. Виробництво автомобілів тривало до запуску конвеєра на ГАЗі 1932 року — тоді їх перейменували на ГАЗ-А і ГАЗ-АА.

[ + – ] Вантажівка "Україна-4" Фото: autocentre.ua

Однак на цьому історія автопрому в Харкові не скінчилася. Згодом на підприємстві навіть намагалися створювати моделі своєї конструкції. Зокрема, наприкінці 1931 року представили вантажівку "Україна-4".

Автомобіль вантажопідйомністю 4 тонни був розроблений на базі італійської Lancia, проте використовував виключно вітчизняні матеріали. Його обладнали шестициліндровим двигуном потужністю 70 к.с., а максимальна швидкість становила 50 км/год.

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Для свого часу Україна була досить інноваційною, проте радянська влада не надала фінансування проєкту. Виготовили лише дві вантажівки.

Раніше Фокус розповідав, що в Харкові на початку 30-х розробили й перший український мотоцикл — його випустили тиражем у 300 екземплярів.