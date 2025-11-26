Знаменитий класичний спорткар Ford 30-х повернули у виробництво (фото)
Культовий Ford V8 30-х років повертається на ринок. Спортивне авто оснастили потужним двигуном від Mustang.
Новий Ford V8 випускатимуть не в США — його відродила компанія Iconic Auto Sports із Аргентини. Спорткар, який назвали SP40 Restomod Speedster, збиратимуть невеликими партіями під замовлення. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Відтворити вирішили Ford V8 1934 року у виконанні Model 40 Custom Speedster. Такий двомісний родстер створили спеціально для сина Генрі Форда, Едсела.
Сучасний SP40 Restomod Speedster повторює дизайн оригінального Ford V8. Спорткар має довгий капот і відкриті колеса. Утім, його кузов виготовили з карбону, а оптика світлодіодна.Важливо
Салон SP40 Restomod Speedster оздобили шкірою та деревом. Покупці зможуть кастомізувати авто – обрати особливий колір чи оздоблення.
Під капотом встановили сучасний 5,0-літровий V8 від Ford Mustang. Його 480 к. с. цілком достатньо для авто масою лише 1190 кг. Для порівняння: оригінальна модель мала 120-сильну вісімку. Новий Ford V8 отримав 5-ступінчасту механічну КПП, незалежну підвіску всіх коліс та гальма Brembo.
Варто відзначити, що Ford V8 є знаковим для всього американського автопрому. Це перша доступна модель із потужним V8 під капотом і саме її вважають предтечею знаменитих масл-карів на кшталт Ford Mustang чи Chevrolet Camaro. Із 1932 по 1949 рік випустили 7,5 мільйона Ford V8 усіх версій.
Між іншим, нещодавно зняли з виробництва Ford Focus. Нове покоління знаменитої моделі не планується.
Також Фокус розповідав, що українці перетворили стару "Волгу" на Dodge Charger із фільму "Форсаж".