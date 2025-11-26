Знаменитий класичний спорткар Ford 30-х повернули у виробництво (фото)

Культовий Ford V8 30-х років повертається на ринок. Спортивне авто оснастили потужним двигуном від Mustang.

Новий Ford V8 випускатимуть не в США — його відродила компанія Iconic Auto Sports із Аргентини. Спорткар, який назвали SP40 Restomod Speedster, збиратимуть невеликими партіями під замовлення. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Родстер відтворили до найменших деталей

Відтворити вирішили Ford V8 1934 року у виконанні Model 40 Custom Speedster. Такий двомісний родстер створили спеціально для сина Генрі Форда, Едсела.

Салон Ford V8 оздоблений шкірою і деревом

Сучасний SP40 Restomod Speedster повторює дизайн оригінального Ford V8. Спорткар має довгий капот і відкриті колеса. Утім, його кузов виготовили з карбону, а оптика світлодіодна.

Салон SP40 Restomod Speedster оздобили шкірою та деревом. Покупці зможуть кастомізувати авто – обрати особливий колір чи оздоблення.

5,0-літровий V8 запозичили в Ford Mustang

Під капотом встановили сучасний 5,0-літровий V8 від Ford Mustang. Його 480 к. с. цілком достатньо для авто масою лише 1190 кг. Для порівняння: оригінальна модель мала 120-сильну вісімку. Новий Ford V8 отримав 5-ступінчасту механічну КПП, незалежну підвіску всіх коліс та гальма Brembo.

Кузов спорткара виготовлено з карбону

Варто відзначити, що Ford V8 є знаковим для всього американського автопрому. Це перша доступна модель із потужним V8 під капотом і саме її вважають предтечею знаменитих масл-карів на кшталт Ford Mustang чи Chevrolet Camaro. Із 1932 по 1949 рік випустили 7,5 мільйона Ford V8 усіх версій.

