Українці перетворили стару "Волгу" на культове авто з фільму "Форсаж" (фото)

В Україні з’явилася копія Dodge Charger 1968 року. Знаменитий спорткар відтворили на базі старої "Волги".

Клон Dodge Charger 60-х років створили майстри з Дніпра. Про оригінальний проєкт розповіли на сайті "ТопЖир".

В основі авто лежить ГАЗ-24-10 "Волга" Фото: auto.ria.com

За основу для копії Dodge Charger взяли старий седан ГАЗ-24-10 "Волга" 1987 року. Для нього виготовили абсолютно новий кузов, який в точності відтворює дизайн знаменитого спортивного авто.

Клон Dodge Charger має витягнутий силует із довгими капотом та багажником. Він пофарбований в чорний матовий колір – як у знаменитого авто Домініка Торетто із фільму "Форсаж".

Клон Dodge Charger оснащений 4,2-літровим V8 Фото: auto.ria.com

У салоні "Волги" замінили сидіння. Під капотом встановили двигун V8, як і в американському автомобілі.

4,2-літрову вісімку запозичили в ГАЗ-53, але його характеристики не розкривають. Існували версії мотора на 115 і 125 к. с. У парі з ним працює механічна КПП. Також встановили передні дискові гальма від "Газелі".

У салоні замінили спортивні крісла Фото: auto.ria.com

Проєкт ще не завершено – копії Dodge Charger бракує решітки радіатора, декору та низки інших деталей. Нещодавно оригінальний автомобіль продавали за $5000.

Раніше Фокус повідомляв, що копія Ferrari пішла з молотка за ціною двох справжніх суперкарів.

Також ми розповідали, що в Україну привезли "демонічний" спорткар Dodge на 840 сил.