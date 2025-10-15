В Україну привезли "демонічний" американський спорткар потужністю 840 сил (фото)

В Україну привезли екстремальне купе Dodge Challenger SRT Demon 2017 року. Заряджений 840-сильний спорткар здатен розігнатися до 100 км/год усього за 2,3 с.

Related video

Dodge Challenger Demon – одне з найпотужніших і найшвидших американських авто. Усього випустили лише 3300 таких купе і цей екземпляр є 46-м у серії. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Demon – екстремальна топова модифікація купе Dodge Challenger, створена спеціально для драгрейсінгу. Існувало кілька версій моделі, проте всі вони оснащені 6,2-літровим компресорним V8 Hemi. У цьому авто він розвиває 840 к. с. та 1044 Н∙м.

Авто оснащене 840-сильним компресорним V8 Фото: Topcars UA

Dodge Challenger SRT Demon 2017 року здатен розігнатися до 100 км/год за 2,3 с, а класичний спринт на ¼ милі (402 м) займає 9,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 270 км/год.

Важливо

У Києві виявили паркінг із рідкісними розкішними авто з Німеччини (фото)

Авто отримало кілька "фішок" спеціально для драгрейсінгу на кшталт допомоги на старті Launch control чи додаткового охолодження двигуна фреоном з кондиціонером. Також встановили адаптивні амортизатори та спеціальні гоночні шини розміром 315/40 R18.

В оздобленні використано шкіру та алькантару Фото: Topcars UA Сидіння прикрашені логотипами у вигляді демона Фото: Topcars UA

Відрізнити Dodge Challenger Demon можна за великим повітрозабірником, обвісом та заднім спойлером. Усередині встановили спортивні крісла, обшиті шкірою і алькантарою. На кузові та в салоні з'явилися логотипи у вигляді демона.

Між іншим, нещодавно у Хмельницькому помітили дорогий представницький Rolls-Royce.

Також Фокус писав, що в Україну привезли найшвидший Volkswagen Golf в історії.