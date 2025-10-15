В Україну привезли "демонічний" американський спорткар потужністю 840 сил (фото)
В Україну привезли екстремальне купе Dodge Challenger SRT Demon 2017 року. Заряджений 840-сильний спорткар здатен розігнатися до 100 км/год усього за 2,3 с.
Dodge Challenger Demon – одне з найпотужніших і найшвидших американських авто. Усього випустили лише 3300 таких купе і цей екземпляр є 46-м у серії. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Demon – екстремальна топова модифікація купе Dodge Challenger, створена спеціально для драгрейсінгу. Існувало кілька версій моделі, проте всі вони оснащені 6,2-літровим компресорним V8 Hemi. У цьому авто він розвиває 840 к. с. та 1044 Н∙м.
Dodge Challenger SRT Demon 2017 року здатен розігнатися до 100 км/год за 2,3 с, а класичний спринт на ¼ милі (402 м) займає 9,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 270 км/год.
Авто отримало кілька "фішок" спеціально для драгрейсінгу на кшталт допомоги на старті Launch control чи додаткового охолодження двигуна фреоном з кондиціонером. Також встановили адаптивні амортизатори та спеціальні гоночні шини розміром 315/40 R18.
Відрізнити Dodge Challenger Demon можна за великим повітрозабірником, обвісом та заднім спойлером. Усередині встановили спортивні крісла, обшиті шкірою і алькантарою. На кузові та в салоні з'явилися логотипи у вигляді демона.
