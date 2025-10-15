В Украину привезли "демонический" американский спорткар мощностью 840 сил (фото)

В Украину привезли экстремальное купе Dodge Challenger SRT Demon 2017 года. Заряженный 840-сильный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,3 с.

Related video

Dodge Challenger Demon — одно из самых мощных и быстрых американских авто. Всего выпустили всего 3300 таких купе и этот экземпляр является 46-м в серии. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Demon — экстремальная топовая модификация купе Dodge Challenger, созданная специально для драгрейсинга. Существовало несколько версий модели, однако все они оснащены 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi. В этом авто он развивает 840 л.с. и 1044 Н∙м.

Авто оснащено 840-сильным компрессорным V8 Фото: Topcars UA

Dodge Challenger SRT Demon 2017 года способен разогнаться до 100 км/ч за 2,3 с, а классический спринт на ¼ мили (402 м) занимает 9,6 с. Максимальная скорость ограничена на 270 км/ч.

Важно

В Киеве обнаружили паркинг с редкими роскошными авто из Германии (фото)

Авто получило несколько "фишек" специально для драгрейсинга вроде помощи на старте Launch control или дополнительного охлаждения двигателя фреоном с кондиционером. Также установили адаптивные амортизаторы и специальные гоночные шины размером 315/40 R18.

В отделке использовано кожу и алькантару Фото: Topcars UA Сиденья украшены логотипами в виде демона Фото: Topcars UA

Отличить Dodge Challenger Demon можно по большому воздухозаборнику, обвесу и заднему спойлеру. Внутри установили спортивные кресла, обшитые кожей и алькантарой. На кузове и в салоне появились логотипы в виде демона.

Между прочим, недавно в Хмельницком заметили дорогой представительский Rolls-Royce.

Также Фокус писал, что в Украину привезли самый быстрый Volkswagen Golf в истории.