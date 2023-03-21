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Авто

"Убийца" суперкаров: Dodge представили прощальный Challenger с рекордным разгоном (видео)

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новый Dodge Challenger
Фото: Dodge | Dodge Challenger SRT Demon 170 станет прощальной версией модели

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется до 100 км/ч всего за 1,66 с — на уровне болидов "Формулы-1". Вместе с тем лимитированная модель гораздо дешевле большинства сверхскоростных суперкаров.

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Культовый американский Dodge Challenger снимут с производства до конца нынешнего года и на смену ему вскоре придет электромобиль. На прощание в спортивном подразделении подготовлена SRT самая быстрая и самая экстремальная его версия — Demon 170. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новый Dodge Challenger Fullscreen
Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется до сотни всего за 1,66 с
Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 — характеристики

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 получил еще более мощную версию 6,2-литрового компрессорного V8. Фактически инженеры Stellantis построили двигатель заново — заменены инжекторы, клапаны, нагнетатель и свечи зажигания, а блок цилиндров усилен.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новый Dodge Challenger Fullscreen
Всего выпустят 3300 таких купе
Фото: Dodge

На обычном бензине восьмерка выдает 913 л. с. и 1097 Н∙м, а на биоэтаноле ее отдача возрастает до 1039 л. с. и 1280 Н∙м. Кроме того, усилены 8-ступенчатая автоматическая КПП и задний мост и добавлено охлаждение силового агрегата от кондиционера.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новый Dodge Challenger Fullscreen
На крышке багажника установлен спойлер
Фото: Dodge

Предусмотрен и специальный экстремальный режим для драгрейсинга с функцией помощи при старте Launch control — он активируется отдельным ключом. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает всего 1,66 с — это результат на уровне болидов "Формулы-1" и рекорд среди серийных авто. Даже спортивные электромобили Tesla Model S Plaid и Rimac Nevera медленнее. Заезд на четверть мили в драгрейсинге осуществляется за 8,91 с, а скорость на финише составляет 243,2 км/ч. Максимальная скорость Dodge Challenger Demon 170 2023 составляет 346 км/ч.

Салон Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новый Dodge Challenger Fullscreen
Для драгрейсинга предусмотрен специальный режим
Фото: Dodge

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 получил адаптивные амортизаторы Bilstein и специальные широкие шины для драгресинга Mickey Thompson ET Street R размером 245/55 R18 спереди и 315/50 R17 сзади.

Дизайн и комплектация Dodge Challenger SRT Demon 170

Примечательно, что с виду сверхмощная заряженная модификация мало чем отличается от стандартного Dodge Challenger 2023 — у нее только крылья расширены, установлены воздухозаборник на капоте и спойлер на крышке багажника. В качестве опции предложены карбоновые колесные диски. На кузове и в салоне появились специальные логотипы в виде демона.

Двигатель Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новый Dodge Challenger Fullscreen
Мощность 6,2-литрового компрессорного V8 довели до 1039 л. с.
Фото: Dodge

Из салона для снижения веса убрали часть шумоизоляции, задний диван и кресло переднего пассажира. Впрочем, за доплату все это можно вернуть, а также добавить отделку салона алькантарой, электропривод, вентиляцию и подогрев сидений, обогрев руля, люк и мощную акустику Harman Kardon с 18 динамиками. На дисплей мультимедиа выводится различная техническая информация о температуре двигателя, давлении компрессора, времени разгона, графики мощности и крутящего момента.

Заряженную модель выпустят лимитированной серией из 3300 автомобилей. Купить Dodge Challenger Demon 170 в США можно по цене от 96 666 долларов, то есть он дешевле большинства экзотических суперкаров. Заказы на сверхмощный американский масл-кар начнут принимать с 27 марта.

Ранее Фокус сообщал, что новенькие Dodge Challenger угнали прямо из автосалона. Злоумышленников пришлось останавливать с помощью полицейских шипов.

Также мы писали, что владельцы заряженного Dodge Durango Hellcat подали в суд на автопроизводителя, так как считают, что модель перестала быть эксклюзивной.