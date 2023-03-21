"Убийца" суперкаров: Dodge представили прощальный Challenger с рекордным разгоном (видео)

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется до 100 км/ч всего за 1,66 с — на уровне болидов "Формулы-1". Вместе с тем лимитированная модель гораздо дешевле большинства сверхскоростных суперкаров.

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Культовый американский Dodge Challenger снимут с производства до конца нынешнего года и на смену ему вскоре придет электромобиль. На прощание в спортивном подразделении подготовлена SRT самая быстрая и самая экстремальная его версия — Demon 170. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется до сотни всего за 1,66 с Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 — характеристики

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 получил еще более мощную версию 6,2-литрового компрессорного V8. Фактически инженеры Stellantis построили двигатель заново — заменены инжекторы, клапаны, нагнетатель и свечи зажигания, а блок цилиндров усилен.

Всего выпустят 3300 таких купе Фото: Dodge

На обычном бензине восьмерка выдает 913 л. с. и 1097 Н∙м, а на биоэтаноле ее отдача возрастает до 1039 л. с. и 1280 Н∙м. Кроме того, усилены 8-ступенчатая автоматическая КПП и задний мост и добавлено охлаждение силового агрегата от кондиционера.

На крышке багажника установлен спойлер Фото: Dodge

Предусмотрен и специальный экстремальный режим для драгрейсинга с функцией помощи при старте Launch control — он активируется отдельным ключом. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает всего 1,66 с — это результат на уровне болидов "Формулы-1" и рекорд среди серийных авто. Даже спортивные электромобили Tesla Model S Plaid и Rimac Nevera медленнее. Заезд на четверть мили в драгрейсинге осуществляется за 8,91 с, а скорость на финише составляет 243,2 км/ч. Максимальная скорость Dodge Challenger Demon 170 2023 составляет 346 км/ч.

Для драгрейсинга предусмотрен специальный режим Фото: Dodge

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 получил адаптивные амортизаторы Bilstein и специальные широкие шины для драгресинга Mickey Thompson ET Street R размером 245/55 R18 спереди и 315/50 R17 сзади.

Дизайн и комплектация Dodge Challenger SRT Demon 170

Примечательно, что с виду сверхмощная заряженная модификация мало чем отличается от стандартного Dodge Challenger 2023 — у нее только крылья расширены, установлены воздухозаборник на капоте и спойлер на крышке багажника. В качестве опции предложены карбоновые колесные диски. На кузове и в салоне появились специальные логотипы в виде демона.

Мощность 6,2-литрового компрессорного V8 довели до 1039 л. с. Фото: Dodge

Из салона для снижения веса убрали часть шумоизоляции, задний диван и кресло переднего пассажира. Впрочем, за доплату все это можно вернуть, а также добавить отделку салона алькантарой, электропривод, вентиляцию и подогрев сидений, обогрев руля, люк и мощную акустику Harman Kardon с 18 динамиками. На дисплей мультимедиа выводится различная техническая информация о температуре двигателя, давлении компрессора, времени разгона, графики мощности и крутящего момента.

Заряженную модель выпустят лимитированной серией из 3300 автомобилей. Купить Dodge Challenger Demon 170 в США можно по цене от 96 666 долларов, то есть он дешевле большинства экзотических суперкаров. Заказы на сверхмощный американский масл-кар начнут принимать с 27 марта.

Ранее Фокус сообщал, что новенькие Dodge Challenger угнали прямо из автосалона. Злоумышленников пришлось останавливать с помощью полицейских шипов.

Также мы писали, что владельцы заряженного Dodge Durango Hellcat подали в суд на автопроизводителя, так как считают, что модель перестала быть эксклюзивной.