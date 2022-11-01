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Мощность за деньги и два ключа: раскрыты интересные подробности Dodge Charger 2024 (фото)

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Фото: Stellantis | Dodge Charger нового поколения станет электромобилем

Электромобиль Dodge Charger Daytona SRT предложат в трех модификациях. Топовый вариант Banshee получит силовую установку мощностью около 800-900 л. с.

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В Dodge поделились новой информации о следующем поколении Charger. Напомним, модель ожидает революция – она станет электромобилем. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.

Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger 2024, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger Daytona Fullscreen
Даже базовая версия модели будет мощной — 455 л. с.
Фото: Stellantis

Новый Dodge Charger Daytona SRT привезли на автошоу SEMA в Лас-Вегасе. Предсерийная версия модели практически не изменилась по сравнению с первым концепт-каром, представленным несколько месяцев назад. Единственное отличие — 18-дюймовые диски с широкими шинами для драгрейсинга.

Во время презентации было заявлено, что электромобиль Dodge Charger предложат в трех модификациях и девяти вариантах по мощности. Причем, покупатели смогут увеличить отдачу моторов в любой момент, просто обновив за доплату программное обеспечение.

Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger 2024, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger Daytona Fullscreen
Режим максимальной мощности будет активироваться специальным ключом
Фото: Stellantis

К примеру, базовая версия Charger Daytona SRT 340 будет 455-сильной, но за деньги ее мощность можно повысить до 495 или 535 л. с. А отдачу 590-сильного варианта Charger Daytona SRT 440 можно поднять до 630 или 670 л. с.

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Характеристики топового Dodge Charger Daytona SRT Banshee пока держат в секрете. Известно, что он получит 800-вольтную силовую установку мощностью примерно 800-900 л. с. (ее также можно будет улучшить за деньги).

Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger 2024, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger Daytona Fullscreen
Топовая версия Banshee получит силовую установку мощностью 800-900 л. с.
Фото: Stellantis

Интересная деталь: для активации режима максимальной мощности необходимо будет вставить специальный ключ в замок. Схожая технология предусмотрена в Bugatti Chiron.

Старт продаж Dodge Charger Daytona SRT запланирован на 2024 год. Электрическая версия станет ощутимо дороже предшественника.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep готовит два недорогих электрокроссовера с запасом хода свыше 600 км.