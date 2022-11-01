Мощность за деньги и два ключа: раскрыты интересные подробности Dodge Charger 2024 (фото)

Электромобиль Dodge Charger Daytona SRT предложат в трех модификациях. Топовый вариант Banshee получит силовую установку мощностью около 800-900 л. с.

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В Dodge поделились новой информации о следующем поколении Charger. Напомним, модель ожидает революция – она станет электромобилем. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.

[ + – ] Даже базовая версия модели будет мощной — 455 л. с. Фото: Stellantis

Новый Dodge Charger Daytona SRT привезли на автошоу SEMA в Лас-Вегасе. Предсерийная версия модели практически не изменилась по сравнению с первым концепт-каром, представленным несколько месяцев назад. Единственное отличие — 18-дюймовые диски с широкими шинами для драгрейсинга.

Во время презентации было заявлено, что электромобиль Dodge Charger предложат в трех модификациях и девяти вариантах по мощности. Причем, покупатели смогут увеличить отдачу моторов в любой момент, просто обновив за доплату программное обеспечение.

[ + – ] Режим максимальной мощности будет активироваться специальным ключом Фото: Stellantis

К примеру, базовая версия Charger Daytona SRT 340 будет 455-сильной, но за деньги ее мощность можно повысить до 495 или 535 л. с. А отдачу 590-сильного варианта Charger Daytona SRT 440 можно поднять до 630 или 670 л. с.

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Характеристики топового Dodge Charger Daytona SRT Banshee пока держат в секрете. Известно, что он получит 800-вольтную силовую установку мощностью примерно 800-900 л. с. (ее также можно будет улучшить за деньги).

[ + – ] Топовая версия Banshee получит силовую установку мощностью 800-900 л. с. Фото: Stellantis

Интересная деталь: для активации режима максимальной мощности необходимо будет вставить специальный ключ в замок. Схожая технология предусмотрена в Bugatti Chiron.

Старт продаж Dodge Charger Daytona SRT запланирован на 2024 год. Электрическая версия станет ощутимо дороже предшественника.

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