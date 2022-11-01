Потужність за гроші та два ключі: розкрито цікаві подробиці Dodge Charger 2024 (фото)

Електромобіль Dodge Charger Daytona SRT запропонують у трьох модифікаціях. Провідний варіант Banshee отримає силове встановлення потужністю близько 800-900 л. с.

Related video

У Dodge поділилися новою інформацією про наступне покоління Charger. Нагадаємо, на модель чекає революція — вона стане електромобілем. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

[ + – ] Навіть базова версія моделі буде потужною – 455 л. с. Фото: Stellantis

Новий Dodge Charger Daytona SRT привезли на автошоу SEMA у Лас-Вегасі. Передсерійна версія моделі практично не змінилася в порівнянні з першим концепт-каром, представленим кілька місяців тому. Єдина відмінність — 18-дюймові диски з широкими шинами для драгрейсингу.

Під час презентації було заявлено, що електромобіль Dodge Charger запропонують у трьох модифікаціях та дев'яти варіантах за потужністю. Причому покупці зможуть збільшити віддачу моторів будь-якої миті, просто оновивши за доплату програмне забезпечення.

[ + – ] Режим максимальної потужності активуватиметься спеціальним ключем Фото: Stellantis

Наприклад, базова версія Charger Daytona SRT 340 буде 455-сильною, але за гроші її потужність можна підвищити до 495 або 535 л. с. А віддачу 590-сильного варіанта Charger Daytona SRT 440 можна підняти до 630 чи 670 л. с.

Важливо

Новий електромобіль Volkswagen розкупили на рік уперед

Характеристики провідного Dodge Charger Daytona SRT Banshee поки що тримають у секреті. Відомо, що він отримає 800-вольтну силову установку потужністю приблизно 800-900 л. с. (її також можна буде покращити за гроші).

[ + – ] Провідна версія Banshee отримає силове встановлення потужністю 800-900 л. с. Фото: Stellantis

Цікава деталь: для активації режиму максимальної потужності необхідно вставити спеціальний ключ у замок. Подібна технологія передбачена у Bugatti Chiron.

Старт продажів Dodge Charger Daytona SRT заплановано на 2024 рік. Електрична версія стане відчутно дорожчою за попередника.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep готує два недорогі електрокросовери із запасом ходу понад 600 км.