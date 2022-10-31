Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)
Нові Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями. Кросовери запропонують у версіях з переднім та повним приводом потужністю від 170 до 245 к. с.
Jeep починає активну електрифікацію свого модельного ряду. Вже представлений перший електромобіль в історії марки, а незабаром до нього приєднаються ще кілька моделей. Про це стало відомо сайту Auto Express.
Електромобілями стануть нові Jeep Renegade та Compass наступного покоління. Їх мають представити у 2025-2026 роках та планують продавати в Європі, Америці та Азії.
Компактні кросовери Jeep збудують на новій електричній платформі STLA Small. Судячи з перших рендерів, вони збережуть знайомий дизайн із фірмовими гратами радіатора та мускулистими розширеними крилами. Новий Jeep Compass стане більше обтічний тоді, як Renegade залишиться незграбним.
За попередніми даними, електромобілі Jeep запропонують у передньопривідній 170-сильній та повнопривідній 245-сильній версіях. Запас ходу становитиме близько 640 км.Важливо
Нові Jeep Compass і Renegade подорожчають, якщо порівняти зі своїми бензиновими попередниками, але все ж таки залишаться дуже доступними. Базові версії моделі коштуватимуть близько 40 000 доларів.
Раніше Jeep презентував дорожчі електричні моделі. Вони мають з'явитися до 2025 року. Так, у лінійці марки буде п'ять електрокарів.
Також Фокус розповідав, що британці презентували потужний електрокросовер із характеристиками суперкара.