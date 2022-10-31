Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)

Нові Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями. Кросовери запропонують у версіях з переднім та повним приводом потужністю від 170 до 245 к. с.

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Jeep починає активну електрифікацію свого модельного ряду. Вже представлений перший електромобіль в історії марки, а незабаром до нього приєднаються ще кілька моделей. Про це стало відомо сайту Auto Express.

[ + – ] Новий Jeep Renegade збереже незграбний дизайн

Електромобілями стануть нові Jeep Renegade та Compass наступного покоління. Їх мають представити у 2025-2026 роках та планують продавати в Європі, Америці та Азії.

Компактні кросовери Jeep збудують на новій електричній платформі STLA Small. Судячи з перших рендерів, вони збережуть знайомий дизайн із фірмовими гратами радіатора та мускулистими розширеними крилами. Новий Jeep Compass стане більше обтічний тоді, як Renegade залишиться незграбним.

[ + – ] Jeep Compass буде більше обтічний на вигляд Фото: Auto Express

За попередніми даними, електромобілі Jeep запропонують у передньопривідній 170-сильній та повнопривідній 245-сильній версіях. Запас ходу становитиме близько 640 км.

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Нові Jeep Compass і Renegade подорожчають, якщо порівняти зі своїми бензиновими попередниками, але все ж таки залишаться дуже доступними. Базові версії моделі коштуватимуть близько 40 000 доларів.

Раніше Jeep презентував дорожчі електричні моделі. Вони мають з'явитися до 2025 року. Так, у лінійці марки буде п'ять електрокарів.

Також Фокус розповідав, що британці презентували потужний електрокросовер із характеристиками суперкара.