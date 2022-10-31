Перший турецький автомобіль надійшов у виробництво: це інноваційний електрокар (фото)

Електричний кросовер TOGG розробили лише за три роки. Найкрутіша 400-сильна версія моделі розганяється до 100 км/год за 4,8 с і має запас ходу в 500 км.

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У Туреччині розпочалося виробництво автомобілів національного бренду TOGG. У церемонії запуску конвеєра нового підприємства у провінції Бурса взяв участь президент Реджеп Тайїп Ердоган. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Першим турецьким авто став електричний кросовер TOGG 1. Він надійде у продаж із березня за ціною від 43 000 до 54 000 доларів. Спочатку модель стане доступна на батьківщині, а через півтора роки з'явиться на європейському ринку.

[ + – ] Електрокросовер розробляли з 2019 року Фото: Anadolu Agency

Турецькі автомобілі TOGG розробляли з 2019 року та вклали у його створення та будівництво заводу близько 3,7 млрд доларів. Це проєкт консорціуму Automobile Enterprise Group, започаткованого бізнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем.

Турецький електрокар TOGG – подробиці та характеристики

Електромобіль TOGG – кросовер довжиною 4,8 м та з колісною базою у 2,8 м. Його дизайн з рельєфними сторонами та широкою решіткою радіатора розробили у знаменитому італійському ательє Pininfarina.

[ + – ] Дизайн кросовера розроблений в італійському ательє Pininfarina Фото: carscoops.com

Салон TOGG вийшов дуже футуристичним – там встановлені відразу шість дисплеїв. Оснащення включає проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю та систему напівавтономного керування.

[ + – ] Найкрутіша версія розганяється до 100 км/год за 4,8 с Фото: carscoops.com

На вибір запропонують дві версії моделі. Базовий задньопривідний варіант отримає 200-сильний двигун і зможе розганятися до 100 км/год за 7,6 с і проїхати 300 км без підзарядки.

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У найкрутішої повнопривідної версії два мотори з сумарною віддачею 400 л. с. І тут розгін до 100 км/год займає 4,8 з, а запас ходу становить 500 км.

[ + – ] У салоні встановлені відразу шість дисплеїв Фото: carscoops.com

Згодом лінійку TOGG розширять нові моделі. Вже розсекречено електричний седан, а потім з'являться гетчбек С-класу, мінівен та компактний кросовер. До 2030 року обсяги виробництва доведуть до 175 тис. автомобілів щорічно.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі стартують продажі недорогого електрокара за 12 тисяч євро.