Британці показали вражаючий сімейний мінівен преміум-класу (фото)

Салон LDV Mifa оброблений шкірою та деревом, а передні та задні сидіння отримали електропривод та масаж. Модель буде доступна в бензиновій та електричній версіях.

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Опубліковано офіційні фото LDV Mifa. Новий мінівен від відомого британського виробника комерційної техніки продаватимуть в Австралії та Китаї з листопада, а пізніше він з'явиться і в Європі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Мінівен досягає 5,3 м у довжину

Новий LDV Mifa розробили у співпраці із китайським концерном SAIC, який викупив британську компанію. Саме в Китаї налагодять виробництво моделі, причому на місцевому ринку він буде представлений під маркою Maxus.

LDV Mifa — великий мінівен преміум-класу довжиною 5270 мм і з колісною базою 3200 мм. У нього виразний дизайн передньої частини з величезною хромованою решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Ліхтарі розтягнуті всю ширину кузова.

[ + – ] Салон LDV Mifa оброблений шкірою та деревом.

В обробці салону поєднуються шкіра та дерево. Запропоновані версії на 6 та 7 місць, причому сидіння першого та другого рядів можуть бути оснащені електроприводом, підігрівом, масажем та вентиляцією. На всю ширину передньої панелі розтягнутий екран. За доплату новий LDV Mifa може оснастити системою напівавтономного водіння.

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В Австралії новий LDV Mifa дебютує з 2,0-літровим 215-сильним бензиновим турбодвигуном та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше з'явиться електричний варіант із 204-сильною установкою від пікапа Maxus T90 EV, який вже продається в Європі. Електромобіль LDV Mifa має запас ходу 440 км, а зарядити його в швидкому режимі на 80% можна за 36 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі стартують продажі недорогого електромобіля за 12 тисяч євро.